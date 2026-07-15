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Jazdené autá na diesel v SR zvýšili podiel na 51 %
Hlavným špecifikom slovenského trhu je voľba paliva.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Jazdené automobily s pohonom na naftu zostali na Slovensku v prvom polroku 2026 dominantné s podielom 51 %. Je najvyšší zo všetkých siedmich sledovaných krajín regiónu a ako na jedinom z veľkých trhov medziročne vzrástol o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.). Ceny „jazdeniek“ v SR pritom rastú najrýchlejšie v regióne. Ukázala to polročná analýza domáceho sekundárneho trhu, ktorú pripravila spoločnosť Carvago, zaoberajúca sa cezhraničným online predajom jazdených vozidiel.
Hlavným špecifikom slovenského trhu je voľba paliva. Okolité štáty od naftových motorov ustupujú, na Slovensku si diesel udržiava neochvejnú pozíciu a vykazuje najvyšší aj najstabilnejší podiel v celom regióne. Elektromobily si držia podiel 4,8 % (medziročne viac o 1,8 p. b.) a pod priemerom zostávajú aj hybridy s podielom 5,7 %.
„Slovensko je v Európe výnimkou. Kým všade naokolo nafta ustupuje, u nás si stále drží polovicu trhu a ešte pridáva. Diesel tu má pevné miesto najmä z dôvodu vysokých nájazdov, na ktoré sú Slováci zvyknutí,“ uviedol manažér Carvago pre Slovensko Viktor Holík.
Ceny predaných jazdených vozidiel rástli na Slovensku najrýchlejšie v celom regióne - o 15,5 % na 16.591 eur. Približne dve tretiny tohto pohybu možno pripísať zmene štruktúry predaja, po očistení o tento vplyv zdraželi porovnateľné vozidlá približne o 4 až 5 %.
„Skokový nárast mediánovej ceny takmer o 16 % pôsobí na prvý pohľad alarmujúco. Z väčšej časti však ide na vrub toho, že Slováci jednoducho viac kupovali mladšie a menej jazdené autá, viac SUV a viac modelov prémiových značiek,“ vysvetlil Holík.
Spomedzi značiek tradične dominuje Škoda s podielom 17,9 %, pričom Octavia ako najpredávanejší model má podiel 6,2 %. V segmente karosérií podiel SUV áut vzrástol o 4 p. b. na 38,1 %, zatiaľ čo kombi po rokoch dominancie najvýraznejšie oslabuje. Kombi si síce drží silnú pozíciu s 18,9 %, pre rastúcu popularitu SUV zaznamenalo najvýraznejší pokles o 3,8 p. b.
Najprirodzenejšie porovnanie podľa predajcu ponúka český trh, s ktorým slovenský zdieľa totožné poradie najobľúbenejších značiek aj pretrvávajúcu popularitu vozidiel kombi. „V otázke pohonu sa oba trhy začínajú rozchádzať. Zatiaľ čo v Česku diesel ustupuje najrýchlejšie zo všetkých typov pohonu (pokles o 3,5 p. b. na 35,6 %), na Slovensku si drží stabilných 51 % a zaznamenáva rast,“ uviedol vedúci komunikácie Carvago Jiří Červenka.
Inak sú si obe krajiny veľmi podobné vrátane cien. Český medián predstavuje v prepočte 17.318 eur, je teda len o 4 % vyšší. Naproti tomu Rakúšania zaplatili za jazdené auto v prvom polroku typicky 26.495 eur a podiel elektromobilov tam tesne presiahol 10 %.
Hlavným špecifikom slovenského trhu je voľba paliva. Okolité štáty od naftových motorov ustupujú, na Slovensku si diesel udržiava neochvejnú pozíciu a vykazuje najvyšší aj najstabilnejší podiel v celom regióne. Elektromobily si držia podiel 4,8 % (medziročne viac o 1,8 p. b.) a pod priemerom zostávajú aj hybridy s podielom 5,7 %.
„Slovensko je v Európe výnimkou. Kým všade naokolo nafta ustupuje, u nás si stále drží polovicu trhu a ešte pridáva. Diesel tu má pevné miesto najmä z dôvodu vysokých nájazdov, na ktoré sú Slováci zvyknutí,“ uviedol manažér Carvago pre Slovensko Viktor Holík.
Ceny predaných jazdených vozidiel rástli na Slovensku najrýchlejšie v celom regióne - o 15,5 % na 16.591 eur. Približne dve tretiny tohto pohybu možno pripísať zmene štruktúry predaja, po očistení o tento vplyv zdraželi porovnateľné vozidlá približne o 4 až 5 %.
„Skokový nárast mediánovej ceny takmer o 16 % pôsobí na prvý pohľad alarmujúco. Z väčšej časti však ide na vrub toho, že Slováci jednoducho viac kupovali mladšie a menej jazdené autá, viac SUV a viac modelov prémiových značiek,“ vysvetlil Holík.
Spomedzi značiek tradične dominuje Škoda s podielom 17,9 %, pričom Octavia ako najpredávanejší model má podiel 6,2 %. V segmente karosérií podiel SUV áut vzrástol o 4 p. b. na 38,1 %, zatiaľ čo kombi po rokoch dominancie najvýraznejšie oslabuje. Kombi si síce drží silnú pozíciu s 18,9 %, pre rastúcu popularitu SUV zaznamenalo najvýraznejší pokles o 3,8 p. b.
Najprirodzenejšie porovnanie podľa predajcu ponúka český trh, s ktorým slovenský zdieľa totožné poradie najobľúbenejších značiek aj pretrvávajúcu popularitu vozidiel kombi. „V otázke pohonu sa oba trhy začínajú rozchádzať. Zatiaľ čo v Česku diesel ustupuje najrýchlejšie zo všetkých typov pohonu (pokles o 3,5 p. b. na 35,6 %), na Slovensku si drží stabilných 51 % a zaznamenáva rast,“ uviedol vedúci komunikácie Carvago Jiří Červenka.
Inak sú si obe krajiny veľmi podobné vrátane cien. Český medián predstavuje v prepočte 17.318 eur, je teda len o 4 % vyšší. Naproti tomu Rakúšania zaplatili za jazdené auto v prvom polroku typicky 26.495 eur a podiel elektromobilov tam tesne presiahol 10 %.