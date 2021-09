Jazdené autá v Česku prudko zdražujú, bazáre predajú takmer všetko

Praha 27. septembra (TASR) - Nedostatok nových áut na trhu vyvolaný aj čipovým hladomorom sa výrazne premieta do obchodu s jazdenými autami. Zákazníci, ktorí nechcú čakať až rok na nové auto, sa tak obzerajú po vozidlách z druhej ruky. Ani takýchto vozidiel však nie je dostatok. Oproti predpandemickému roku 2019 ich chýba až štvrtina, čo predstavuje desaťtisíce áut.



Cena použitých vozidiel tak prudko rastie. Za najpredávanejšie si zákazníci priplatia o desaťtisíce korún viac než pred rokom. Napriek tomu obchodníci predajú prakticky všetko, čo má štyri kolesá a volant, informoval portál e15.cz.



Od januára do augusta chýbalo na českom trhu 10 % inzerovaných áut, teda 62.500 v porovnaní s rokom 2019. Vyplýva to z údajov skupiny Aures Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autobazárov AAA Auto. Podľa obchodníka Carvago chýbala na trhu dokonca až štvrtina áut, čo je podobný stav ako v Nemecku.



Podobne aj v Poľsku klesol počet jazdených áut a rovnaký problém je na Slovensku či v Maďarsku. Ceny jazdených áut tak prudko stúpajú, pričom v Česku podľa generálnej riaditeľky Aures Holdings Karolíny Topolovej najrýchlejšie z krajín V4. Cena inzerovaných áut vzrástla v Česku za posledné dva roky o 23 %.



"Najvyšší medziročný rast vidieť pri pick-upoch, kde cena vzrástla dokonca o tretinu, konkrétne zo 190.000 na 250.000 Kč (9839 eur)," uviedla Topolová.



Ani rast cien dopyt výrazne neoslabuje. "Díleri predajú prakticky akékoľvek auto. Aj preto by sa mal zvýšiť tlak na kvalitné technické previerky," povedal riaditeľ spoločnosti Carvago Jakub Šulta.



Obchodníci pritom neočakávajú rýchle ozdravenie trhu. Naopak. "Nie sú čipy, dodávky nových áut sa v budúcich týždňoch a mesiacoch ešte znížia," povedal v rozhovore pre denník E15 Patrik Fejtek, vedúci divízie VW osobné vozidlá, ktorý ako najhoršie mesiace uvádza september a október. Zníženie výroby postihne všetky vyrábané modely automobilky Volkswagen. "Ďalšie zdražovanie je preto veľmi pravdepodobné," dodal Fejtek.



(1 EUR = 25,408 CZK)