Peking 23. augusta (TASR) - Čínsky internetový obchod JD.com vykázal za 2. štvrťrok 2021 pokles zisku v porovnaní s vlaňajšími výsledkami, keď počas obmedzení na zastavenie prvej vlny pandémie nového koronavírusu on-line predaj prudko stúpol. Ale aj napriek poklesu, zisk JD.com prekonal odhady analytikov vďaka pokračujúcemu rastu tržieb.



Spoločnosť so sídlom v Pekingu v pondelok oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca júna 2021 znížil na 794,3 milióna jüanov (104,71 milióna eur), čo predstavuje 0,25 CNY na akciu, zo 16,45 miliardy CNY alebo 2,23 CNY/akcia v rovnakom období minulého roka.



Po vylúčení jednorazových položiek vykázal JD.com v sledovanom období zisk 2,90 CNY, zatiaľ čo pred rokom mal zisk 3,51 CNY/akcia. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet očakávali zisk 2,60 CNY na akciu.



Tržby však v 2. štvrťroku vzrástli o 26,2 % na 253,80 miliardy CNY z 201,05 miliardy CNY v minulom roku, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami vo výške 248,28 miliardy CNY.



Počet aktívnych zákazníckych účtov za 12 mesiacov do konca júna 2021 vzrástol o 27,4 % na 531,9 milióna zo 417,4 milióna na konci júna 2020.



(1 EUR = 7,5854 CNY)