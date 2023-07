JDS odmieta návrh na reverzné hypotéky zo strany Modrí, Most - Híd

Bratislava 7. júla (TASR) - Združenie Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) odmietlo návrh mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd (MM) na zavedenie reverzných hypoték na nehnuteľnosti dôchodcov. Ide o neústavné porušenie práv seniorov na dôstojný život a súkromný majetok. Vyjadril sa tak predseda JDS Michal Kotian v reakcii na článok zverejnený Martinom Kollárom a Ivanom Miklošom na portáli e.dennikn.sk.



"Je nám veľmi ľúto, že musíme reagovať na takéto návrhy, ktoré sú podľa nás za hranicou zdravého rozumu aj morálky. Podľa tejto logiky pánov Mikloša a Dzurindu sa má rodina v aktívnom veku najprv celoživotne zadlžiť a splácať hypotéku na dom alebo byt a potom ju v dôchodkovom veku predať alebo založiť v banke, aby mohli ako seniori dôstojne žiť," uviedol Kotian.



Reverzné hypotéky by umožnili dôchodcom odpredať nehnuteľnosti bankám, výmenou za jednorazovú výplatu alebo mesačnú rentu. Nehnuteľnosť prejde do vlastníctva banky buď po úmrtí alebo odsťahovaní pôvodného majiteľa, alebo okamžite, s dohodou o práve na dožití. Mikloš tento systém nazval "systémovým, nepopulistickým a udržateľným riešením" na problém nedostatočných dôchodkov.



Zavedenie reverzných hypoték by podľa Kollára s Miklošom zásadne zvýšilo motiváciu príbuzných pomáhať svojim príbuzným ešte za ich života. Kotian reagoval, že už súčasná právna úprava vytvára obligatórnu povinnosť rodiny nahrádzať finančne štát v prípade nízkych dôchodkov. Tento návrh by podľa neho umožnil, aby v prípadoch, že nebude mať ani rodina dostatok príjmov, banky odoberali zákonnou cestou majetok seniorom.