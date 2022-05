JDS odmieta tvrdenia vlády, že sa nedá pomôcť všetkým núdznym

Bratislava 23. mája (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) odmieta tvrdenia vládnych predstaviteľov, že nie je možné rozšíriť pomoc na všetkých obyvateľov Slovenska ohrozených chudobou. Uviedla to Valéria Pokorná, poverená vedením JDS. Opatrenia, ktoré vláda prijíma, napríklad proti samosprávam, a, naopak, neprijíma pre seniorov a pracujúcich, považuje jednota za zlé.



JDS pritom upozorňuje, že vláda neprišla zo žiadnym šetrením na ministerstvách či návrhoch na úpravu financií politickým stranám či politikom. Ak vláda deklaruje, že nemá dostatok peňazí na pomoc svojim občanom, JDS nerozumie, prečo neprišla vláda s prehodnotením svojich výdajov na ministerstvách a podriadených organizáciách. Vláda si takto funguje vo svojej "bubline nedotknuteľnosti". Zlyháva tu aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý mal podľa JDS prísť s analýzou výdavkov, ktoré je možné odložiť alebo revidovať.



V rámci zásluhovosti a solidárnosti by pritom mali mať podľa JDS väčší nárok na pomoc slovenské rodiny, seniori aj pracujúci a nie členovia politických strán s príspevkom od štátu, ktorí poberajú platy ako poslanci alebo zamestnanci ministerstiev.



JDS zároveň poukazuje na pomoc, ktorú už seniori dostali alebo im bola schválená v Česku. Ide o zvyšovanie všetkých dôchodkov až trikrát tento rok s tým, že ide v priemere až o 100-eurové zvýšenie mesačne a ďalšie podporné dávky.



"V Českej republike vôbec neprebieha diskusia, či seniori potrebujú alebo nepotrebujú pomoc. A to v Čechách ešte požaduje česká opozícia pre seniorov viac. Životné minimum zvýšila vláda v Čechách mimoriadne už o 10 % a bude zvyšovať o ďalších 10 %. U nás sa bude životné minimum zvyšovať iba o 6,9 %, ale infláciu máme 11,8 %," uviedla Pokorná.



JDS podľa nej posiela výzvu všetkým parlamentným stranám, aby pri schvaľovaní pomoci, jej výšky a rozsahu v parlamente požadovali aj stanovisko ÚHP. Ten by sa mal vyjadriť, či sú všetky výdavky ministerstiev v tomto období nevyhnutné v plnej výške a či ich nie je možné prehodnotiť, odložiť alebo zrušiť s tým, aby bolo možné zvýšiť výšku pomoci ľuďom aj rozšíriť okruh poberateľov pomoci.