JDS: RRZ útočí na seniorov, vedie proti nim dezinformačnú kampaň

Bratislava 24. januára (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva vedenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), aby neviedla dezinformačnú kampaň proti seniorom. Reaguje tak na stanovisko RRZ, podľa ktorého príjem priemerného starobného dôchodcu od štátu predbehol v roku 2023 rast inflácie.



"Vzhľadom na zlý stav verejných financií a potrebu stabilizácie verejného dlhu by vláda mala byť prirodzene opatrná pri prijímaní plošných, drahých a trvalých opatrení bez reálneho finančného krytia, špeciálne, ak tieto opatrenia nemajú jasne deklarovaný reálny cieľ, ktorý riešia," uviedla RRZ.



RRZ podľa dôchodcov útočí na seniorov a podnecuje na medzigeneračné spory v spoločnosti. Vytvára dojem, že seniori majú dostatok peňazí a neoprávnene chcú viac. Je to podľa JDS politická objednávka opozície na vyvolávanie nenávisti voči seniorom.



JDS uviedla, že šéf RRZ poberá mesačne viac ako 10.000 eur. "Otázne je, či by vláda skôr nemala pristúpiť aj ku škrtom platov ľudí, ktorí poberajú viac ako 10.000 eur mesačne a kritizujú dôchodcov za 600-eurový priemerný dôchodok, ktorý poberá viac ako 600.000 seniorov," uviedla JDS.



Dôchodcovia sa vyjadrili, že bývalý premiér Ľudovít Ódor bol dlhodobo súčasťou RRZ. Ústavný zákon ale podľa nich hovorí o nezávislosti a politicky exponované osoby by nemali pôsobiť v takejto organizácii. Otázne je podľa JDS, či v tomto prípade nebol porušený zákon.



"Uvidíme, aké informácie dostaneme, každopádne chceme následne požiadať Výbor Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet o kontrolu týchto údajov, prípadne či nedošlo k porušeniam zákona," dodala JDS.