JDS: Seniori by v digitálnej dobe nemali trpieť dátovou chudobou

Bratislava 1. augusta (TASR) - Seniori na Slovensku by v digitálnej dobe nemali trpieť tzv. dátovou chudobou. Zhodli sa na tom v utorok na brífingu predstavitelia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) a Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA) pri predstavení zásadných pripomienok k aukcii na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 a 2100 MHz. Zásadné pripomienky poslali okrem kompetentných aj prezidentke Zuzane Čaputovej a predsedovi vlády Ľudovítovi Ódorovi.



"Predmetnú výzvu považujeme za účelovú a netransparentnú, a preto chceme požiadať o preverenie a pozastavenie tejto aukcie, pretože nespĺňa viacero pre nás dôležitých atribútov. Absolútne v nej chýba napríklad tzv. sociálna tarifa, ako je bežné v iných krajinách EÚ. Obmedzí počet operátorov, čo bude viesť k nárastu cien," uviedol pred Úradom vlády SR v Bratislave predseda JDS Michal Kotian.



Seniori podľa neho nerozumejú tomu, prečo sa s prideľovaním frekvencií "niekto ponáhľa", keď termín na uskutočnenie aukcie je najneskôr do roku 2026. "Nedá sa za tým hľadať nič iné iba účelovosť. Zároveň spôsob uskutočnenia aukcie poukazuje na jej netransparentnosť. Táto aukcia je vypísaná na 20 rokov plus 20 rokov a na dlhé obdobie ovplyvní trh a ceny telekomunikačných služieb na Slovensku. Je preto potrebné, aby sa k nej pristupovalo odborne a zodpovedne," dodal predseda JDS.



Sociálnu tarifu by podľa riaditeľa IVRA Martina Halása mal dať regulačný úrad ako jednu z podmienok aukcie s frekvenciami. "My chceme, aby požiadavky na vytvorenie sociálnej tarify boli zahrnuté do podmienok aukcie," doplnil Halás.



Mať sociálnu tarifu podľa slov Hany Továrkovej, odbornej garantky IVRA a bývalej predsedníčky Rady Českého telekomunikačného úradu, nariaďuje aj európsky kódex telekomunikácií, účinný od roku 2020, na základe ktorého sú úrady povinné pravidelne skúmať, či nedochádza k dátovej chudobe. "Všeobecne Európa smeruje k tomu, aby digitálna spoločnosť bola pre každého, a nielen pre toho, kto na to má," podčiarkla Továrková.



Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa slov vedúcej jeho tlačovo-informačného oddelenia Adriany Volfovej postupuje v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. "Detailne vyhodnotí všetky pripomienky verejnej konzultácie," uviedla v reakcii na brífing Volfová.



Ministerstvo dopravy (MD) SR odmieta, že by tender na frekvencie bol netransparentný a neštandardný. "Pokiaľ ide o to, aby boli pri aukcii garantované sociálne tarify, radi by sme vedeli, kde inde niečo takéto bolo súčasťou aukcie, aby sme sa mohli priučiť," povedal hovorca MD SR Martin Petro.