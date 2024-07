JDS: Seniori navrhnú opatrenia na podporu rodín s nízkym príjmom

Bratislava 22. júla (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) bude navrhovať opatrenia na podporu jednorodičovských domácností a rodín s nízkym príjmom. Podpora by sa mala týkať aj materstva, zvyšovania pôrodnosti či riešenia rizík a garancií v rámci druhého dôchodkového piliera. V pondelok to uviedla JDS. Presadzovať svoje návrhy plánuje na základe podpísaných memoránd o spolupráci.



"Zásadným je pre nás riešenie rizík a garancií v rámci druhého piliera v prospech mladých ľudí a rodín. Nie je možné, aby všetky riziká mali na svojich chrbtoch mladí ľudia a rodiny a tí, ktorí ich spravujú, majú garantované zisky s nulovým rizikom," priblížil predseda JDS Michal Kotian. Dodal, že seniori chcú prísť aj s opatreniami na podporu infraštruktúry, vzdelania a zdravotnej starostlivosti pre rodiny.



JDS chce podľa neho predstaviť návrhy, ktoré majú posilniť možnosti mladých ľudí pracovať s pomocou seniorov. Týka sa to napríklad starostlivosti o vnúčatá starými rodičmi počas materskej aj v neskoršom veku. Finančná výška materských dávok a podpora rodín by sa mala podľa JDS zvýšiť už tento rok.



"Tak isto chceme podporiť zvyšovanie minimálnej mzdy a všetkých opatrení, ktoré budú zvyšovať príjmy mladých rodín, najmä tých jednorodičovských. Podporujeme aj opatrenia, v rámci ktorých každý, kto môže pracovať, by aj mal pracovať," uzavrel Kotian.