JDS: Systém dôchodkového sporenia by mal byť dobrovoľný

Bratislava 30. apríla (TASR) - Pokiaľ zostane zachovaný 2. dôchodkový pilier, mali by mať správcovské spoločnosti povinnosť uhrádzať straty, prípadne sa na týchto stratách v investičnom portfóliu podieľať. Zároveň by sa mal byť systém dobrovoľný a vláda by mala podporiť možnosť zvyšovať dôchodky do budúcnosti cez daňovú úľavu v 3. pilieri. V utorok to uviedla Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS).



"Dobrovoľnosť sporenia na dôchodok s daňovými úľavami je spoločne s 1. priebežným pilierom podľa nás základom dlhodobej udržateľnosti dôchodkov na základe solidarity, zásluhovosti aj ochoty podieľať sa zo súčasných príjmov na výške svojho dôchodku v budúcnosti," uviedol predseda JDS Michal Kotian. Dodal, že dôchodky na Slovensku sú v porovnaní s krajinami EÚ stále nízke v percentuálnom pomere k hrubému domácemu produktu aj parite kúpnej sily seniorov. Preto je podľa Kotiana dôležité podporiť a stabilizovať 1. a 3. pilier.



JDS upozornila, že iniciovala na Radu vlády pre seniorov vypracovanie komplexného materiálu, ktorý by mal identifikovať udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku. Základné piliere sú podľa dôchodcov ústavné právo na dôstojný príjem v starobe, ako aj ústavná povinnosť štátu zabezpečovať tieto práva pre svojich občanov. "Je preto neprimerané, aby boli občania Slovenska nútení do rôznych schém, kde sú sľubované obyvateľom neprimerané a často nerealistické výnosy z fondov, pripomínajúce tzv. Ponziho schémy," uviedla JDS.



Dôchodcovia veria, že vláda a Rada vlády pre seniorov pripravia takýto komplexný materiál v krátkom čase. Mal by byť podľa Kotiana odborný, vychádzať z ústavných práv a najmä zvyšovať súčasné aj budúce dôchodky. "Vítame aj aktivitu predstaviteľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR otvoriť v krátkom čase celospoločenskú diskusiu, kde budeme navrhovať tieto riešenia," dodal predseda JDS.