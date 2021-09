Je dôležité nastaviť hierarchiu, čo štát čaká od obnoviteľných zdrojov

Bratislava 10. septembra (TASR) – Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michala Kiču je dôležité nastaviť hierarchiu toho, čo štát očakáva od obnoviteľných zdrojov. Uviedol to na diskusii "Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku?", ktorú organizoval Euractiv Slovensko.



Na diskusii debatovali okrem Kiču aj poradkyňa štátneho tajomníka podpredsedu vlády SR pre legislatívu Slavomíra Salajová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová a riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.



Investori tvrdia, že súčasná podoba povoľovania investičných zámerov je jednou z hlavných bariér rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku. Argumentujú neprimeranou dĺžkou povoľovacích procesov aj účelovými zdržaniami zo strany verejnosti a samospráv. Odborná verejnosť súhlasí s tým, že konania je potrebné zjednodušiť. Zároveň je podľa odborníkov dôležité, aby bolo zachované právo dotknutých obyvateľov a nezávislých orgánov štátnej moci ovplyvniť investičné zámery, ktoré majú bezprostredný vplyv na ich životné prostredie.



O zrýchľovaní povoľovania stavieb ako základnej podmienke rozvoja obnoviteľných zdrojov hovorí aj Európska komisia či slovenský plán obnovy. Vláda SR posledné mesiace pripravila viaceré legislatívne návrhy, ktoré majú tento stav riešiť.



"Myslím si, že základné princípy sa netýkajú povoľovania ako takého, prípadným predpokladom je zodpovedať hierarchiu, čo štát očakáva od obnoviteľných zdrojov energie, aké priorizuje. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie alebo zdrojov z vodnej energetiky, tam sme sa naozaj popálili. Tento problém nie je doriešený, nikto však vodnú energiu z obnoviteľných zdrojov nevylučuje. Je potrebné zabezpečiť, aby sme takéto chyby neopakovali," povedal Kiča. Dodal, že pri solárnej energii bol ekonomický problém a pri biomase nastal problém z environmentálneho hľadiska. Ak by bola podľa neho vylúčená verejnosť z povoľovacích procesov a delená na kvalifikovanú a nekvalifikovanú, tak by bola zároveň znížená kredibilita pri obnoviteľných zdrojov energie ako takej.



"Myslím si, že treba posilniť kompetenciu a odbornosť, vytvoriť centralizované metodiky alebo usmernenia pri jednotlivých činnostiach. Zdôrazňujeme, že musí byť dialóg a na to netreba zabúdať. Čím viac je verejnosť zapojená, tým lepšie. Môže však prísť niekto, kto s projektom nemá nič spoločné. Doslova sa do toho nabúra a štátna správa sa s tým nevie dobre vyrovnať," skonštatoval Karaba.



Verejnosť podľa Kováčechovej nie je prekážkou pre obnoviteľné zdroje, práve naopak, žiada si ich. "Najlepšou možnou cestou pri akejkoľvek činnosti verejnej správy je, aby bola čo najotvorenejšia a čo najtransparentnejšia. Mali by byť v čas dostupné informácie, aby sa nerobili prieky pri tom, ako sa môže verejnosť zapojiť do konaní, ale, naopak, aby sa rozhodovanie čo najskôr otvorilo smerom von. Vtedy nájdeme aj spoločnú reč," dodala.