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JE Mochovce i Jaslovské Bohunice majú dostatok vody na svoju prevádzku
Zdrojom vody pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Sĺňava na Váhu.
Autor TASR
Mochovce/Jaslovské Bohunice 29. júla (TASR) - Jadrové elektrárne (JE) v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach majú aj počas horúčav dostatok vody na svoju prevádzku. Potvrdila to hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková.
Zdrojom vody pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Sĺňava na Váhu. Slovenské elektrárne evidujú dostatok vody na prevádzku všetkých jadrových blokov a doteraz nezaznamenali obmedzenie výroby spôsobené jej nedostatkom.
V niektorých krajinách Európy prevádzkovatelia pre nedostatok vody obmedzujú výrobu jadrových elektrární. V Rumunsku museli pre rekordne nízku hladinu Dunaja preventívne odstaviť jeden jadrový blok, vo Francúzsku boli pre vysoké teploty odstavené tri reaktory. Slovenské jadrové elektrárne pokračujú v prevádzke bez obmedzení.
Viaceré európske jadrové elektrárne využívajú takzvané prietočné chladenie, pri ktorom sa voda po použití vracia späť do rieky. Pri nízkych prietokoch alebo vysokých teplotách vody preto musia prevádzkovatelia obmedzovať výkon alebo dočasne odstavovať bloky, aby dodržali bezpečnostné a environmentálne limity.
Slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach využívajú odlišný systém. Chladenie zabezpečujú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním. Ohriata voda sa tak nevracia priamo do riek, čo významne znižuje závislosť prevádzky od aktuálnej teploty a prietokov vodných tokov.
Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon elektrárne, nejde však o faktor, ktorý by obmedzoval bezpečnú prevádzku alebo schopnosť dodávať elektrinu do siete, skonštatovala Šarláková.
Zdrojom vody pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, Jaslovské Bohunice sú zásobované z vodnej nádrže Sĺňava na Váhu. Slovenské elektrárne evidujú dostatok vody na prevádzku všetkých jadrových blokov a doteraz nezaznamenali obmedzenie výroby spôsobené jej nedostatkom.
V niektorých krajinách Európy prevádzkovatelia pre nedostatok vody obmedzujú výrobu jadrových elektrární. V Rumunsku museli pre rekordne nízku hladinu Dunaja preventívne odstaviť jeden jadrový blok, vo Francúzsku boli pre vysoké teploty odstavené tri reaktory. Slovenské jadrové elektrárne pokračujú v prevádzke bez obmedzení.
Viaceré európske jadrové elektrárne využívajú takzvané prietočné chladenie, pri ktorom sa voda po použití vracia späť do rieky. Pri nízkych prietokoch alebo vysokých teplotách vody preto musia prevádzkovatelia obmedzovať výkon alebo dočasne odstavovať bloky, aby dodržali bezpečnostné a environmentálne limity.
Slovenské jadrové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach využívajú odlišný systém. Chladenie zabezpečujú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním. Ohriata voda sa tak nevracia priamo do riek, čo významne znižuje závislosť prevádzky od aktuálnej teploty a prietokov vodných tokov.
Vysoké teploty môžu mať určitý vplyv na účinnosť chladenia a dosiahnuteľný výkon elektrárne, nejde však o faktor, ktorý by obmedzoval bezpečnú prevádzku alebo schopnosť dodávať elektrinu do siete, skonštatovala Šarláková.