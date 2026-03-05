< sekcia Ekonomika
Je nadváha u detí naozaj problém? Toto hovorí odborník
Veď z toho vyrastie, zvykne sa hovoriť o deťoch s nadváhou.
Autor OTS
Bratislava 5. marca (OTS) - Ak sa však za kilami navyše skrývajú nesprávne stravovacie návyky či nedostatok pohybu, nemusí to byť pravda.
„Obezita v detstve je oveľa nebezpečnejšia, než si často uvedomujeme. Detské tukové bunky sa pri prejedaní zmnožujú, pretože pre bunky je prirodzené, že sa chcú naplniť. Hovoríme vtedy o hyperplastickej obezite,“ vysvetľuje známy odborník na výživu, Miško Páleník, a dodáva: „Nebezpečné je, keď tukové bunky narastú do enormných veľkostí.“
Deti si pritom vedia svoj hlad regulovať samé – teda až do chvíle, kým im to dospelí nepokazia. „Detský organizmus potrebuje na svoj správny vývoj o niečo viac energie. Ak dieťa jedáva nespracované potraviny a jeho tanier je vyvážený, samo si vie povedať, koľko mu chutí a kedy má dosť. Problém nastáva, keď dostáva priveľa sladkostí alebo fastfoodu. Intuitívne jedenie vtedy začne rýchlo zlyhávať,“ hovorí Miško Páleník.
Foto: Jovinečko v seriáli Čo máš v chladničke od Kauflandu
Vďaka pohybu sa Jovinečko postupne naučil mať svoj apetít pod kontrolou, aj keď to tak chvíľami na obrazovke nevyzeralo. V najnovšej epizóde online seriálu Čo máš v chladničke influencer neodolal a pri príprave desiatej pre školáka siahol po overenej kombinácii chutí, s ktorou bol spokojný najmä Strýco Filip. Ale čo Miško?
Ak ste zvedaví, či budú Jovinečkovi stačiť jeho zabávačské schopnosti alebo sa v kuchyni poriadne zapotí, nezabudnite si pustiť najnovší diel Čo máš v chladničke. Čo pripravil a ako dopadol vo finálnom hodnotení? To všetko sa dozviete už teraz, stačí kliknúť na youtube alebo sledovať Kaufland sociálne siete.
Aký je rozdiel medzi zdravou stravou „dospeláka“ a dieťaťa?Možno vás to prekvapí, no odkedy má dieťa prvé zuby, je prakticky nulový. Aj v detstve je dôležité sledovať, aký pomer tukov, bielkovín a sacharidov máme denne na tanieri – ak nie ešte viac než v dospelosti.
Obezita ohrozuje už aj najmenšie detiPodľa dostupných údajov trpí obezitou približne 13 percent prvákov na Slovensku a ešte viac z nich má nadváhu. Kilá navyše nie sú len estetickým problémom, no dieťa obmedzujú aj fyzicky a môžu ovplyvniť jeho zdravie do budúcnosti. Dnešné deti ohrozuje obezita oveľa viac, než to bolo kedysi. Môže za to náš životný štýl – oveľa menej sa hýbeme a veľa kalórií prijímame v jedlách, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako neškodné „snacky“.
Aké to je, mať pár kíl navyše, vie svoje aj JovinečkoO tom, aké to je nosiť zopár kíl navyše, vie svoje aj Filip Jovanovič alias Jovinečko. Jeden z najznámejších slovenských influencerov, ktorý na internete rozosmieva tisíce ľudí, sa na sociálnych sieťach Kauflandu v spomienkach vrátil do detstva. Podľa vlastných slov bol ustráchané dieťa s nadváhou, ktorému život zmenil až šport. Aj preto by chcel, aby jeho „malý Ronaldo“ raz takisto pravidelne športoval.
