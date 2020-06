Je najvyšší čas venovať sa podpore ekonomiky, varujú SOPK a Klub 500

Bratislava 24. júna (TASR) – Slovenská vláda zvládla boj s novým koronavírusom, je však najvyšší čas dôsledne sa venovať opatreniam na podporu ekonomiky, tvrdia to Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500. Prichádzajú s návrhom opatrení, ktoré by ekonomike pomohli.



SOPK a Klub 500 vyčítajú premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), že napriek tomu, že v programovom vyhlásení sa vláda zaviazala, že domácim firmám a ich problémom bude venovať osobitnú pozornosť, on sám o týchto témach nediskutuje. Dialóg považujú za kľúčový, a to najmä v čase, keď treba hovoriť o pláne na ozdravenie slovenskej ekonomiky.



Ako špecifikovali, ekonomike a priemyslu by pomohlo 10 opatrení. Medzi nimi sa nachádzajú zvýšenie stropov príspevkov na podporu pracovného miesta, zmeny v minimálnej mzde (odpojenie od príplatkov a mzdových taríf), spustenie verejných investičných zámerov štátnych a verejných podnikov – spolu s naštartovaním intenzívnej diskusie k návrhu opatrení plánu obnovy SR či zníženie koncovej ceny energií. Navrhujú tiež zaviesť systémovú podporu investícií, vytvoriť podmienky pre efektívne čerpanie eurofondov aj na podporu investícií firiem a znižovania technologickej medzery, vykonať reformu daní a odvodov, zrušiť dane z dividend, realizovať reformu štátnej správy a tiež aj komunálnu reformu.



SOPK a Klub 500 kritizujú vládu, že k opatreniam na efektívne čerpanie eurofondov nevedú diskusiu. Vyzývajú preto vicepremiérku pre investície a informatizáciu Veroniku Remišovú (Za ľudí), aby v dialógu so zamestnávateľmi pripravila zoznam opatrení a podmienky čerpania fondov, ktoré umožnia efektívne a zmysluplne vyčerpať všetky disponibilné zdroje.



SOPK a Klub 500 tiež žiadajú, aby firmy, ktoré v mimoriadnych časoch vyrábajú so stratou, mali možnosť získať vyšší príspevok na zamestnanca a kompenzovať tak svoje straty vo vyššej miere. "Ak firma zaznamená pokles príjmov do 60 %, môže získať maximálny príspevok, ktorý pokrýva necelých 20 % celkových osobných nákladov," uviedli.



Ďalej SOPK a Klub 500 vítajú snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zaviesť trvalý systém podpory zamestnanosť, avšak nie za cenu vyššieho daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré má Slovensko štvrté najvyššie z krajín EÚ. "Zamestnávatelia a zamestnanci navyše platia príspevok do fondu nezamestnanosti, dnes je v ňom účtovný prebytok len od roku 2005 vo výške viac ako 2,5 miliardy eur," uviedli. Zamestnávatelia preto žiadajú, aby štát vrátil do Sociálnej poisťovne do fondu v nezamestnanosti prostriedky, ktoré dlhé roky používal v rozpore s ich účelom na výplatu starobných a predčasných dôchodkov. "Týmto spôsobom dokáže financovať akýkoľvek nástroj na podporu udržania pracovných miest," uzavreli SOPK a Klub 500 s tým, že by na tieto témy uvítali stretnutie s premiérom.