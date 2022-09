Je naša budúcnosť v batériách alebo vo vodíku?

Bratislava 28. septembra (OTS) - VODÍK VS. BATÉRIE, ktoré riešenie je efektívnejšie pre našu budúcnosť? Práve to je otázka, nad ktorou sa čoraz viac diskutuje aj kvôli aktuálnej klimatickej, energetickej aj ekonomickej kríze.Už teraz je však isté, že práve zelené technológie budú mať, podľa odborníkov, významné miesto nielen v doprave, ale aj v priemysle. Po akých riešeniach by sme však mali siahnuť, čo pre to musíme urobiť a k akým výsledkom sa môžeme dopracovať?Aj o tom budú diskutovať zaujímaví hostia na druhom ročníku prestížnej konferencie Energy Manifest Fórum , ktorú organizuje Slovenská batériová aliancia v spolupráci s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska. Konať sa bude 10. novembra v bratislavskom Grand Hoteli River Park a lístky sú už v predaji “ hovorí Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie.Dodáva tiež, že je veľmi dôležité, aby sme tieto témy otvárali nielen v oblasti dopravy, ale aj diskutovali o ich veľkom prínose v priemysle. „“ dopĺňa Marián Smik.Energetická transformácia, naplnenie cieľov o uhlíkovej neutralite, potenciál uskladňovania energie do batérií či vízia vývoja vodíka na Slovensku aj v EÚ. To sú nosné témy, o ktorých budú diskutovať zaujímaví hostia konferencie Energy Manifest Fórum 2022 v rámci 3 panelov. Patronát nad podujatím prevzal Maroš Šefčovič, Vice Prezident Európskej komisie, ktorý sa zúčastní aj prvej panelovej diskusie.Tá bude zameraná na energetickú transformáciu, dostupné technológie a možnosti dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050. Diskutovať sa bude o možnostiach dekarbonizácie, možnostiach pre Slovensko, udržateľných technológiách, skladovaní energie a vodíka či financovaní projektov.V druhom paneli sa odborníci zamerajú na možnosti skladovania energie, dostupnosti vysokokapacitných batérií, inovatívnych riešeniach či regulačnom rámci pre akumuláciu energie. Dotknú sa aj tém zameraných na druhý život pre použité batérie či využití batériových systémov.Konferenciu uzavrie panel o vízii vývoja vodíka na Slovensku a v EÚ v kontexte klimatických cieľov, energetickej bezpečnosti a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Odborníci sa dotknú tém ako vodíkové huby, rozvoj ekosystému, mobility, využitie v priemysle, zelený vodík a jeho spolupráca s batériami.