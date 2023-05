Je viacero riešení na zníženie inflácie, tvrdia odborníci s poslancami

Bratislava 25. mája (TASR) - Štát nevytvára priaznivé podnikateľské prostredie, zisky zahraničných reťazcov sú príliš vysoké, chýba dostatočná konkurencia na trhu a infláciu zvyšuje svojím hospodárením aj štát. Tieto tvrdenia zazneli na štvrtkovom stretnutí ekonomických analytikov a poslancov Národnej rady (NR) SR na tému "Najnovšie udalosti v oblasti inflácie", organizovanom spoločnosťou Kreston Slovakia.



"Pokiaľ chceme hovoriť o cenách potravín, nemyslím si, že cestou sú regulácie alebo znižovanie DPH," uviedla poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS). "Keby sme znížili DPH na potraviny, tak tým pomôžeme zase len obchodným reťazcom, nemá to žiadny zmysel. My by sme mali vytvárať podmienky také, aby pomáhali sociálne slabším, napríklad formou zľavových kariet pre určité skupiny ľudí, či pomáhať tým, kto tie potraviny vyrába," uviedla. Ako príklad pomoci pre výrobcov potravín uviedla sezónne zamestnávania, ale vo väčšom rozsahu, a aby tí, ktorí ich budú vykonávať, neprišli o sociálne dávky, ak sú práve nezamestnaní.



"V prvom rade štát svojimi výdavkami zvyšuje infláciu, to je ten základ, ktorý si treba povedať. Ale druhá dôležitá vec je, ako to kompenzovať, a tam by mali byť adresné výdavky štátu," uviedol ekonomický analytik a bývalý štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík. Spolu s Halgašovou sa zhodli na kritike plošnej protiinflačnej podpory, pretože štát podľa nich nevie jasne určiť, komu by daná adresná podpora mala byť určená a komu už nie.



Na Slovensku je podľa poslanca Petra Kremského (OĽANO) nedostatok konkurencie. "Za posledných desať rokov veľká časť konkurencia odišla a oproti Maďarsku, Poľsku, Česku tu je polovica hráčov na trhu. Veľkí hráči, ktorí sú v okolitých krajinách, ako Globus, Spar či Biedronka v Poľsku, tak tí tu nie sú," uviedol. Malosť trhu či množstvo obmedzujúcich opatrení podľa neho odradili reťazce ako Aldi od príchodu na trh. "Keď je slabá konkurencia, tak reťazce si môžu dovoľovať, lebo ľudia aj tak u nich musia kúpiť," dodal Kremský.



Ekonomický expert strany Hlas-SD Kamil Šaško uviedol, že aj krajiny ako Švajčiarsko prijímajú regulatívne opatrenia, aby trh fungoval lepšie. Medzi podstatné opatrenia zaradil podporu lokálnych producentov, nulapercentnú daň na predaj z dvora či zastropovanie obchodných prirážok na potraviny. Poslanec Richard Takáč (Smer-SD) na margo potravinových reťazcov dodal, že by nemali mať na Slovenskom trhu dvoj- až trojnásobne vyššie zisky, ako majú vo svojich materských štátoch, pričom štát by v takom prípade mal zasiahnuť.



Halgašová kritizovala, že Slovensko nevytvára priaznivé podmienky pre podnikateľov. "Tým, že vytvára rôzne bariéry a legislatíva nie je stabilná, tak samozrejme, že to podnikateľov od príchodu na náš trh odrádza. Pokiaľ ide napríklad o nadnárodné potravinárske subjekty, tak dve už od nás odišli, Dr. Oetker a Orkla. A to nebolo preto, že by sa im u nás nedarilo, ale práve pre to podnikateľské prostredie. Odišli, stiahli svoje výroby do iných štátov a budú to vyrábať tam," uviedla.