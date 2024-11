Je známy rebríček najtransparentnejších verejných firiem

Bratislava 26. novembra (TASR) - Najtransparentnejšími verejnými firmami roku 2024 sú Mestské lesy Košice, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ukázalo to najnovšie meranie, ktoré s odstupom piatich rokov uskutočnila organizácia Transparency International Slovensko (TIS).



Rebríček mapujúci transparentnosť stovky najväčších verejných firiem priniesla TIS od roku 2012 po štvrtýkrát. Významné štátne, mestské, župné a univerzitné firmy zaradené do hodnotenia hospodárili v roku 2023 s takmer 17 miliardami eur, čo je suma, ktorá by sa dala prirovnať k trom štvrtinám príjmov štátneho rozpočtu. Za päť rokov sa dokázali v transparentnosti posunúť z priemerného skóre 40 % v roku 2019 na aktuálnych 46 %. "Stále však platí, že až 46 firiem nedosiahlo ani toto priemerné skóre a nemožno ich tak označiť za transparentné," uviedla TIS.



Po prvý raz sa na čele rebríčka dokázala umiestniť mestská firma. Mestské lesy Košice so sedemmiliónovými tržbami a päťdesiatkou zamestnancov (2023) v transparentnosti prekonali aj štátnu zdravotnú poisťovňu a národného železničného dopravcu, ktorí patria k najväčším verejným firmám na Slovensku. V predošlom hodnotení skončil podnik košického magistrátu na druhom mieste, v súčasnom hodnotení ako jediný získal najvyšší rating A+. Celkovým bodovým skóre 81 % však zaostal za víťazom spred piatich rokov, ktorým bola štátna Tepláreň Košice (89 %). Tá sa medzičasom stala súčasťou štátneho MH teplárenského holdingu.



Ešte výraznejší vzostup predviedla VšZP. Z 18. miesta v roku 2019 sa posunula na druhú priečku. V prípade tejto zdravotnej poisťovne je dôraz na transparentnosť o to cennejší, že sa dlhodobo musí vyrovnávať aj s inými závažnými výzvami a je tak pod väčším verejným tlakom.



ZSSK bola vo všetkých doterajších hodnoteniach medzi piatimi najtransparentnejšími firmami, v prvom rebríčku v roku 2012 dokonca zvíťazila. Najmenej transparentnými sú podľa TIS dve mestské správcovské spoločnosti, BYP Liptovský Hrádok a Spravbytherm Kežmarok. Ešte horšie obstála štátna akciovka Slovensko IT, ktorá sa však medzitým dostala do likvidácie.



V stovke najväčších firiem zaradených podľa výšky obratu do hodnotenia je takmer polovica (45) štátnych, tie boli doplnené 50 mestskými (vrátane 13 vodárenských vlastnených viacerými mestami a obcami v regióne), troma župnými a dvoma univerzitnými firmami.



Rebríček transparentnosti mapuje pomocou celkom 63 indikátorov rozdelených do šiestich oblastí. Výraznejšie sa verejné firmy dokázali posunúť v tej najdôležitejšej - Komunikácia a zverejňovanie informácií (nárast skóre zo 44 % v roku 2019 na 55 % v roku 2024). Aj napriek tomu iba 80 % z nich dokázalo odpovedať na infožiadosť zákonným spôsobom. V zvyšných piatich oblastiach došlo iba k miernemu zlepšeniu. V oblasti mapujúcej sponzoring a spoločenskú zodpovednosť sa hodnotenie znížilo (pokles z 37% na 27 %).