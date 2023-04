Jeden lístok by mal platiť na všetky prostriedky verejnej dopravy

Bratislava 14. apríla (TASR) - Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou sa môžu zjednotiť. Cestovať by sa mohlo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z návrhu zákona o verejnej a osobnej doprave, ktorý v piatok schválila vláda. Návrh predložilo Ministerstvo dopravy (MD) SR.



MD v predkladacej správe uviedlo, že zákonom sa má zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. MD sa zároveň vyjadrilo, že cieľom zákona je zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave. Koordinačným orgánom má byť Národná dopravná autorita (NADA).



Na tieto účely sú podľa predkladacej správy z plánu obnovy a odolnosti k dispozícii finančné zdroje vo výške 26,6 milióna eur. "Časť týchto zdrojov sa dá v prvej fáze použiť aj na zriadenie NADA," uvádza sa v predkladacej správe. NADA má zabezpečovať plnenie reformy 2 plánu obnovy a odolnosti. "NADA bude vykonávať pre objednávateľov činnosti spojené so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a dopravnou integráciou územia Slovenskej republiky, napríklad pripravovať návrhy cestovných poriadkov, tarify, prepravných poriadkov a podobne," priblížilo MD v predkladacej správe.



Účinnosť navrhuje MD od 1. augusta, okrem ustanovení týkajúcich sa národného integrovaného cestovného lístka. Účinnosť pri jednom cestovnom lístku na všetky prostriedky verejnej osobnej dopravy sa navrhuje od 1. januára 2025.