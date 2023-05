Jeden lístok by mal platiť na všetky prostriedky verejnej dopravy

Bratislava 3. mája (TASR) - Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou sa môžu zjednotiť. Cestovať by sa mohlo na jeden prepravný lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania.



Zákonom sa má podľa Ministerstva dopravy (MD) SR zvýšiť efektivita systému verejnej osobnej dopravy či počet cestujúcich. Cieľom je zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave, ktorým má byť Národná dopravná autorita (NADA).



Na tieto účely sú podľa predkladacej správy z plánu obnovy k dispozícii finančné zdroje vo výške 26,6 milióna eur. "Časť týchto zdrojov sa dá v prvej fáze použiť aj na zriadenie NADA," uviedol predkladateľ v predkladacej správe.



Dopravná autorita má zabezpečovať plnenie reformy 2 plánu obnovy. "NADA bude vykonávať pre objednávateľov činnosti spojené so zabezpečením dopravnej obslužnosti územia a dopravnou integráciou územia Slovenskej republiky, napríklad pripravovať návrhy cestovných poriadkov, tarify, prepravných poriadkov a podobne," priblížilo ministerstvo.



Účinnosť navrhuje od 1. augusta tohto roka, okrem ustanovení týkajúcich sa národného integrovaného cestovného lístka. V tejto časti navrhuje účinnosť od 1. januára 2025.