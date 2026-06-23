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Jeden z najstarších nemeckých pivovarov podal návrh na konkurz
Podľa údajov Zväzu nemeckých pivovarníkov (Deutscher Brauer-Bund, DBB) sa za posledných šesť rokov v Nemecku zatvorilo už 137 pivovarov.
Autor TASR
Berlín 23. júna (TASR) - Jeden z najstarších pivovarov v Nemecku, spoločnosť Hofbrauhaus Wolters GmbH z mesta Braunschweig v spolkovej krajine Dolné Sasko, podal návrh na vyhlásenie konkurzu, napísal v utorok denník Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Hlavnými príčinami bankrotu bol celkový pokles dopytu po pive a rast výrobných nákladov súvisiaci okrem iného so zvýšením ceny elektrickej energie. V roku 2025 sa spotreba piva v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcom rokom znížila o 5,8 %, zatiaľ čo objem predaja klesol o rekordných 6 % na približne 7,8 miliardy litrov. Spoločnosť Hofbrauhaus Wolters má takmer 400-ročnú históriu, jej korene siahajú až do roku 1627.
Podľa údajov Zväzu nemeckých pivovarníkov (Deutscher Brauer-Bund, DBB) sa za posledných šesť rokov v Nemecku zatvorilo už 137 pivovarov.
Hlavnými príčinami bankrotu bol celkový pokles dopytu po pive a rast výrobných nákladov súvisiaci okrem iného so zvýšením ceny elektrickej energie. V roku 2025 sa spotreba piva v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcom rokom znížila o 5,8 %, zatiaľ čo objem predaja klesol o rekordných 6 % na približne 7,8 miliardy litrov. Spoločnosť Hofbrauhaus Wolters má takmer 400-ročnú históriu, jej korene siahajú až do roku 1627.
Podľa údajov Zväzu nemeckých pivovarníkov (Deutscher Brauer-Bund, DBB) sa za posledných šesť rokov v Nemecku zatvorilo už 137 pivovarov.