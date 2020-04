Jeden zo zamestnávateľov na hornej Nitre plánuje prepúšťať

Prievidza 9. apríla (TASR) – Jeden zo zamestnávateľov na hornej Nitre plánuje prepustiť približne 50 svojich zamestnancov. Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Prievidzi. TASR o tom vo štvrtok informoval riaditeľ ÚPSVaR Radko Gavliak.



"Nahlásené máme jedno hromadné prepúšťanie zamestnávateľa v oblasti výroby, ktorý má produkciu naviazanú na export do zahraničia. Spoločnosť neposkytla súhlas uviesť konkrétne informácie. Ide približne o 50 ľudí, ktorí by mohli prísť o prácu k 1. júnu tohto roka," uviedol Gavliak.



Stále je však podľa neho možnosť, že spoločnosť aktuálnu situáciu zvládne za pomoci štátu a náhrady mzdy pre zamestnancov vo výške 80 percent a k realizácii hromadného prepúšťania tak nebude musieť dôjsť.



"V prvých aprílových dňoch sme zaznamenali zvýšený počet žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sú to najmä ľudia prichádzajúci zo zahraničia, zamestnanci maloobchodných prevádzok a služieb, a taktiež aj ľudia, ktorí podnikali ako samostatne zárobkovo činné osoby," ozrejmil ďalej Gavliak.



Aktuálne sa úrad práce podľa neho maximálne venuje žiadostiam zamestnávateľov a SZČO v súvislosti s opatreniami vlády SR tak, aby všetko zvládol.



"Niektorí žiadatelia však chybne vypĺňajú alebo zasielajú svoje žiadosti, čo komplikuje prácu a taktiež predlžuje čas vybavenia ich žiadostí," upozornil. Riaditeľ ÚPSVaR Prievidza v tejto súvislosti vyzval, aby žiadatelia dôsledne čítali pokyny a postupy uverejnené na webových stránkach www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk, ktoré sú obsahovo identické.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Prievidza dosahovala podľa posledných dostupných údajov z februára tohto roka 4,55 percenta.