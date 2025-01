Jediná baňa na koksovateľné uhlie na Ukrajine zastavila produkciu

Kyjev 13. januára (TASR) - Jediná ukrajinská baňa na koksovateľné uhlie, ktorá sa nachádza pri meste Pokrovsk na východe krajiny, zastavila produkciu. Uviedli to pre agentúru Reuters dva zdroje z ukrajinského priemyslu, pričom poukázali na blížiace sa ruské vojská.



"Ťažba sa úplne zastavila," uviedol jeden zo zdrojov. Baňa Pokrovsk je jedinou baňou produkujúcou koksovateľné uhlie, ktoré je kľúčové pri výrobe ocele. Práve pre situáciu okolo tejto bane oceliarsky priemysel očakáva, že po zvýšení produkcie ocele na Ukrajine v minulom roku sa tento rok jej výroba výrazne zníži.



Podľa údajov agentúry Reuters Ukrajina vyprodukovala v minulom roku 7,58 milióna ton ocele. Oproti roku 2023 to predstavuje rast o 21,6 %.



Napriek zvýšeniu o viac než pätinu je to v porovnaní s obdobím pred vojnou stále nízky objem, keďže po invázii Ruska na Ukrajinu klesla produkcia ocele v roku 2022 až o 70,7 % na 6,3 milióna ton. V roku 2023 opäť klesla, a to na 6 miliónov ton. Navyše, oceliari už na jeseň minulého roka upozornili, že prípadné zatvorenie bane v Pokrovsku môže znížiť produkciu ocele v roku 2025 na dva až tri milióny ton.