Jediná škótska rafinéria budúci rok končí, o prácu príde asi 400 ľudí

Londýn 12. septembra (TASR) - Jediná škótska ropná rafinéria Grangemouth sa na budúci rok zatvorí, výsledkom čoho bude zrušenie približne 400 pracovných miest. Uviedla to vo štvrtok spoločnosť Petroineos, ktorá Grangemouth prevádzkuje a podľa ktorej ukončenie činnosti storočnej rafinérie je súčasťou plánu zmeniť ju na terminál na dovoz palív. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Už v novembri minulého roka Petroineos uviedol, že plánuje zatvorenie rafinérie, ktorá okrem toho, že je jedinou v Škótsku, je aj najstaršou v Británii. Produkcia by sa mala ukončiť počas 2. štvrťroka budúceho roka.



Rozhodnutie skritizovali viacerí politici, najmä však zástupcovia odborov. Odborová organizácia Unite, ktorá reprezentuje zamestnancov rafinérie, označila ukončenie jej činnosti za "akt priemyselného vandalizmu".



Spoločnosť Petroineos, spoločný podnik firmy PetroChina International London (PCIL) a britskej chemickej spoločnosti INEOS Group, však poukázala na stále väčšie ekonomické problémy. Uviedla, že do rafinérie investovala od roku 2011 približne 1,2 miliardy USD (1,09 miliardy eur), zatiaľ čo za rovnaké obdobie vygenerovala stratu vyše 775 miliónov USD.



Grangemouth je stále menej schopná konkurovať väčším a modernejším rafinériám na Blízkom východe, v Ázii a Afrike, dodala firma. Aj v súčasnosti generuje stratu zhruba 500.000 USD denne a Petroineos očakáva, že za celý rok dosiahne strata 200 miliónov USD. Po zatvorení rafinérie sa závod pretransformuje na dovozný a distribučný terminál pre finálne palivá. Výsledkom bude znížene počtu zamestnancov z terajších 475 na 75.



(1 EUR = 1,1043 USD)