< sekcia Ekonomika
Jedinej srbskej rafinérii hrozí pre sankcie USA zatvorenie
NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby nafty a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja.
Autor TASR
Londýn/Belehrad 24. októbra (TASR) - Jedinej srbskej rafinérii, ktorá je v ruských rukách, hrozí zatvorenie. Dôvodom sú sankcie Spojených štátov namierené proti NIS, ktoré zabránili srbskej firme prijať dodávky ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby nafty a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.
Sankcie USA na NIS zabránili srbskej firme v prijatí dodávky ropy, ktorá mohla získať čas pre jedinú srbskú rafinériu. Tej bez nových dodávok hrozí zatvorenie, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou. Podľa zdrojov zostáva rafinérii NIS v Pančeve len niekoľko dní, kým bude musieť zastaviť spracovanie ropy.
Srbský prezident Aleksandar Vučič už 9. októbra varoval, že bez dodávok bude mať rafinéria po 1. novembri problémy s prevádzkou. Vučič však tvrdil, že sklady palív sú plné a existujúce zásoby ropných produktov budú Srbsku stačiť do konca roka. „Nebude nedostatok ropy, jej derivátov ani energetická kríza,“ povedal minulý týždeň.
Rusko a Srbsko stále pracujú na nájdení riešenia. USA oznámili sankcie proti NIS v januári, pričom platnosť nadobudli po uplynutí výnimky 9. októbra.
Tanker Maran Helios, prevážajúci jeden milión barelov kazašskej ropy KEBCO určený pre NIS v Srbsku, priplával 9. októbra do chorvátskeho Omišalja, ako vyplýva z údajov analytickej skupiny Kpler. Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou sa však táto ropa do Srbska nedostala.
Chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu Janaf, ktorý získal predĺženie výnimky na dodávky do Srbska až do 15. októbra, uviedol vo vyhlásení tento týždeň, že 8. októbra dodal všetko, čo mal vo svojom systéme vo vlastníctve NIS. Janaf uviedol, že po tomto dátume nemá ďalšiu ropu na dodanie do Srbska, čo signalizuje, že neprijal náklad kazašskej ropy KEBCO, ktorú kúpila spoločnosť NIS.
Ropa, ktorú mala NIS dostať, by podľa výpočtov agentúry Reuters stačila na prevádzku rafinérie v Pančeve približne na desať dní.
Hoci dva zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že zásobníky paliva v Srbsku sú takmer plné, krajina bude čoraz viac závislá od dovozu, keď sa začnú míňať.
NIS prevádzkuje jedinú ropnú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby nafty a benzínu v krajine a 90 % alebo viac spotreby leteckého paliva a ťažkého vykurovacieho oleja. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii Gazpromu. Srbská vláda kontroluje 29,9 %. Firma je tak jedným z posledných zostávajúcich ropných aktív Ruska v Európe.
Sankcie USA na NIS zabránili srbskej firme v prijatí dodávky ropy, ktorá mohla získať čas pre jedinú srbskú rafinériu. Tej bez nových dodávok hrozí zatvorenie, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou. Podľa zdrojov zostáva rafinérii NIS v Pančeve len niekoľko dní, kým bude musieť zastaviť spracovanie ropy.
Srbský prezident Aleksandar Vučič už 9. októbra varoval, že bez dodávok bude mať rafinéria po 1. novembri problémy s prevádzkou. Vučič však tvrdil, že sklady palív sú plné a existujúce zásoby ropných produktov budú Srbsku stačiť do konca roka. „Nebude nedostatok ropy, jej derivátov ani energetická kríza,“ povedal minulý týždeň.
Rusko a Srbsko stále pracujú na nájdení riešenia. USA oznámili sankcie proti NIS v januári, pričom platnosť nadobudli po uplynutí výnimky 9. októbra.
Tanker Maran Helios, prevážajúci jeden milión barelov kazašskej ropy KEBCO určený pre NIS v Srbsku, priplával 9. októbra do chorvátskeho Omišalja, ako vyplýva z údajov analytickej skupiny Kpler. Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou sa však táto ropa do Srbska nedostala.
Chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu Janaf, ktorý získal predĺženie výnimky na dodávky do Srbska až do 15. októbra, uviedol vo vyhlásení tento týždeň, že 8. októbra dodal všetko, čo mal vo svojom systéme vo vlastníctve NIS. Janaf uviedol, že po tomto dátume nemá ďalšiu ropu na dodanie do Srbska, čo signalizuje, že neprijal náklad kazašskej ropy KEBCO, ktorú kúpila spoločnosť NIS.
Ropa, ktorú mala NIS dostať, by podľa výpočtov agentúry Reuters stačila na prevádzku rafinérie v Pančeve približne na desať dní.
Hoci dva zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že zásobníky paliva v Srbsku sú takmer plné, krajina bude čoraz viac závislá od dovozu, keď sa začnú míňať.