Jedlo a pitie objednané v reštauráciách a stánkoch sa dá reklamovať

Bratislava 30. novembra (TASR) - V reštauráciách a stánkoch s rýchlym občerstvením uzatvára zákazník kúpnu zmluvu ako kdekoľvek inde a má tak možnosť v prípade nespokojnosti uplatniť reklamáciu. Predajcovia zodpovedajú za to, že ponúkané pokrmy a nápoje majú deklarované vlastnosti, či už sú prezentované v jedálnom lístku alebo ústne dohodnuté s obsluhou. Prípadne by mali zodpovedať všeobecným zvyklostiam.



"V zásade platí, že reklamovať môžete čokoľvek, čo je predmetom kúpnej zmluvy, ktorú s podnikateľom prevádzkujúcim reštauráciu či občerstvenie uzatvárate. Dôvodom na reklamáciu môže byť množstvo, teplota, zloženie, zlý postup prípravy či chuť pokrmov a nápojov," vysvetlila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



Ak si zákazník všimne, že niečo nie je s objednaným pokrmom v poriadku, mal by čo najskôr informovať obsluhu a požiadať o riešenie. Mal by byť pritom objektívny, slušný a popísať problém čo najkonkrétnejšie.



Nespokojný hosť má právo v prípade nedostatkov požadovať primeranú zľavu alebo žiadať nápravu. Ak ide o zjavný nedostatok, napríklad obsluha prinesie úplne iné jedlo, o nápravu je potrebné žiadať ihneď. "Určite nie je možné zjesť celý pokrm a potom reklamovať zle dodanú objednávku už s prázdnym tanierom," upozornila Hekšová. Pokiaľ má jedlo či nápoj závažné nedostatky, ktoré nie je možné napraviť, môžu spotrebitelia odstúpiť od zmluvy a nič neplatiť.



Zákazník sa môže ohradiť aj v prípade príliš dlhého čakania na obsluhu. "Ak na obsluhu čakáte čas neúmerný zložitosti objednávky, môžete žiadať zľavu, alebo môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a odísť," priblížila šéfka spotrebiteľskej organizácie. Situácia je iná, ak obsluha o dlhšom čase prípravy jedla vopred informuje a hosť s tým súhlasí. Ak by však reštaurácia aj tento čas prekročila, môže požadovať zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.



V najhorších prípadoch sa môžu zákazníci obrátiť aj na štátne dozorné orgány. Ak narazia na problém týkajúci sa hygieny či bezpečnosti potravín, môžu kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a jeho regionálne zložky.