Poór: Jedna kvalifikácia nestačí, je potrebné celoživotné vzdelávanie

Bratislava 25. augusta (TASR) - Pre úspešné uplatnenie na pracovnom trhu je v súčasnosti potrebné celoživotné vzdelávanie. Obdobie, keď stačilo získať pracovnú kvalifikáciu jednorazovo na celý život, sa skončilo. Trh práce prechádza dynamickými zmenami, pričom stále väčší dôraz sa kladie na sústavné vzdelávanie, priblížila spoločnosť International Wellbeing Authority Cluster.



"Kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy sú stabilným základom rozvoja ľudí vo vyššom veku a ich schopnosti prispôsobiť sa požiadavkám trhu. Zamestnanci, ktorí sú otvorení vzdelávaniu a chápu jeho prínos pre prácu, si z neho odnášajú viac a zvyčajne plynulejšie postupujú po kariérnom rebríčku," uviedol riaditeľ firmy Oliver Poór.



Ten ďalej upozornil na potrebu dodatočného vzdelania čerstvých absolventov, ktorých vedomosti získané počas štúdia sa nezhodujú s reálnymi potrebami zamestnávateľov. V mnohých prípadoch je podľa neho nevyhnutné dovzdelávanie ihneď po absolvovaní školy.



Okrem potrebnej kvalifikácie, ktorá je štandardom pre pracovnú pozíciu, by mali do výberového procesu vstupovať čoraz viac aj charakterové vlastnosti uchádzačov. Zamestnávatelia by pritom mali preferovať ľudí s vlastnosťami ako flexibilita, precíznosť, asertivita a dochvíľnosť.



Firmy by mali podľa odborníka investovať do vzdelávania, a tým si zabezpečiť neustále zvyšovanie produktivity, zlepšovanie pracovných procesov a skvalitňovanie ich bežného chodu. V tejto súvislosti už spoločnosť registruje rastúci dopyt v oblasti personalizovaného vzdelávania a školení naprieč všetkými sektormi hospodárstva.



Riešenie by mohlo okrem iného priniesť aj uplatňovanie politiky celoživotného vzdelávania. Cieľom by však podľa riaditeľa firmy nemal byť tlak na ľudí, ale ich motivovanie, aby sami videli význam vo vzdelávaní. "Umožňuje im to špecializovať sa, čím sa stávajú atraktívnejší, nezastupiteľní a lepšie ohodnotení," doplnil v súvislosti s celoživotným vzdelávaním. Dôležitý je podľa neho individuálny prístup, pričom celoplošné riešenia považuje za menej účinné.