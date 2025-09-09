< sekcia Ekonomika
Jedna z najväčších austrálskych bánk zruší 3500 pracovných miest
Okrem rozhodnutia prepustiť 3500 zamestnancov banka prehodnotí aj počty konzultantov a ďalšie zmluvy.
Autor TASR
Sydney 9. septembra (TASR) - Austrálska banka ANZ zruší celkovo 3500 pracovných miest. Je to jedna z najväčších redukcií pracovných pozícií v austrálskom bankovom sektore za posledné roky. Navyše, jej nový výkonný riaditeľ Nuno Matos upozornil, že banku čakajú aj ďalšie zmeny. Znižovanie nákladov však podľa neho zabezpečí ANZ budúci rast. Informovala o tom agentúra Reuters.
ANZ, jedna z takzvanej veľkej štvorky v Austrálii, má v súčasnosti 43.000 zamestnancov. To je viac než v prípade väčších konkurentov ako Westpac či National Australia Bank.
Okrem rozhodnutia prepustiť 3500 zamestnancov banka prehodnotí aj počty konzultantov a ďalšie zmluvy. Navyše, v rámci znižovania nákladov zastaví projekty, ktoré nepatria k prioritným. Náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu 560 miliónov austrálskych dolárov (314,62 milióna eur), dodalo vedenie banky.
Rušenie pracovných pozícií by sa malo ukončiť do septembra budúceho roka. Sú to prvé výraznejšie zmeny pod vedením nového šéfa Matosa. Ten prevzal vedenie ANZ v máji, pričom predtým viedol divíziu osobného bankovníctva a wealth manažmentu britskej banky HSBC.
(1 EUR = 1,7799 AUD)
