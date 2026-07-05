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Jedna z najväčších ruských bánk VTB zvýši rezervy na krytie strát
Ruská centrálna banka znížila na ostatnom zasadnutí 19. júna kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 14,25 %.
Autor TASR
Moskva 5. júla (TASR) - Druhá najväčšia ruská banka VTB plánuje v 2. polroku zvýšenie rezerv na krytie úverových strát. Povedal to koncom tohto týždňa finančný riaditeľ banky Dmitrij Pjanov s tým, že inštitúcia sa musí zabezpečiť pred očakávaným inflačným tlakom spôsobeným rastom cien pohonných látok a prípadnými úverovými stratami. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ruská centrálna banka znížila na ostatnom zasadnutí 19. júna kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 14,25 %. Tento týždeň však upozornila, že priestor na ďalšiu redukciu sadzby s cieľom podporiť spomaľujúci sa rast ekonomiky sa v súčasnosti zmenšuje. To znamená, že Rusi budú musieť počítať s vyššími úrokovými sadzbami dlhší čas.
Pjanov poukázal práve na inflačné riziká vyplývajúce z rastúcich cien palív. Tie súvisia so stále častejšími útokmi Ukrajiny na ruské ropné rafinérie.
„V 1. kvartáli a celom 1. polroku tohto roka sa očakávala miernejšia trajektória kľúčovej úrokovej sadzby,“ povedal Pjanov. „Teraz je však jasné, že vývoj hlavnej sadzby nebude taký priaznivý, čo sa odrazí na vyššej záťaži ľudí s pôžičkami. Väčšina z nich si pritom zobrala úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou,“ dodal. V dôsledku toho banka zvýšila rezervy na krytie prípadných úverových strát. Oproti 0,9 % z celkového úverového portfólia na konci 1. polroka by ku koncu tohto roka mal ich podiel predstavovať 1,1 %.
Pjanov však zároveň dodal, že čo sa týka manažmentu rizík, VTB je v podstatne lepšej pozícii než menšie banky. Úvery totiž poskytuje najmä veľkým spoločnostiam, ako sú napríklad Ruské železnice. „Veľké firmy jednoznačne zvládajú zložité obdobia lepšie než malé a stredné podniky,“ povedal.
VTB fungovala na konci Sovietskeho zväzu ako banka zahraničného obchodu. Za desaťročia sa zmenila na rozsiahly bankový a priemyselný konglomerát s aktívami od najväčšieho výrobcu lodí v Rusku až po najväčšie poľnohospodárske podniky v krajine. Banka, ktorá patrí medzi finančné inštitúcie sankcionované Európskou úniou a Spojenými štátmi, sa podieľa na veľkej časti obchodov Ruska s Čínou a momentálne pracuje aj na možnostiach biznisu v Iráne.
Ruská centrálna banka znížila na ostatnom zasadnutí 19. júna kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 14,25 %. Tento týždeň však upozornila, že priestor na ďalšiu redukciu sadzby s cieľom podporiť spomaľujúci sa rast ekonomiky sa v súčasnosti zmenšuje. To znamená, že Rusi budú musieť počítať s vyššími úrokovými sadzbami dlhší čas.
Pjanov poukázal práve na inflačné riziká vyplývajúce z rastúcich cien palív. Tie súvisia so stále častejšími útokmi Ukrajiny na ruské ropné rafinérie.
„V 1. kvartáli a celom 1. polroku tohto roka sa očakávala miernejšia trajektória kľúčovej úrokovej sadzby,“ povedal Pjanov. „Teraz je však jasné, že vývoj hlavnej sadzby nebude taký priaznivý, čo sa odrazí na vyššej záťaži ľudí s pôžičkami. Väčšina z nich si pritom zobrala úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou,“ dodal. V dôsledku toho banka zvýšila rezervy na krytie prípadných úverových strát. Oproti 0,9 % z celkového úverového portfólia na konci 1. polroka by ku koncu tohto roka mal ich podiel predstavovať 1,1 %.
Pjanov však zároveň dodal, že čo sa týka manažmentu rizík, VTB je v podstatne lepšej pozícii než menšie banky. Úvery totiž poskytuje najmä veľkým spoločnostiam, ako sú napríklad Ruské železnice. „Veľké firmy jednoznačne zvládajú zložité obdobia lepšie než malé a stredné podniky,“ povedal.
VTB fungovala na konci Sovietskeho zväzu ako banka zahraničného obchodu. Za desaťročia sa zmenila na rozsiahly bankový a priemyselný konglomerát s aktívami od najväčšieho výrobcu lodí v Rusku až po najväčšie poľnohospodárske podniky v krajine. Banka, ktorá patrí medzi finančné inštitúcie sankcionované Európskou úniou a Spojenými štátmi, sa podieľa na veľkej časti obchodov Ruska s Čínou a momentálne pracuje aj na možnostiach biznisu v Iráne.