PRIESKUM: Jedna zo siedmich firiem v Británii sa obáva kolapsu

Londýn 22. novembra (TASR) - Jedna zo siedmich britských firiem sa nachádzala na pokraji kolapsu ešte predtým, ako začiatkom novembra vstúpila do platnosti nová blokáda v Anglicku. Ukázali to tento týždeň výsledky prieskumu štatistického úradu ONS. Anketa sa uskutočnila v posledných dvoch októbrových týždňoch.



Každá siedma firma v ankete uviedla, že má len malú alebo žiadnu dôveru vo svoje prežitie v nasledujúcich mesiacoch.



Ekonómovia predpovedajú, že nové, prísnejšie obmedzenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu opäť tvrdo zasiahnu ostrovné hospodárstvo. Prieskum ONS pritom odhalil, že veľa firiem malo problémy ešte pred vyhlásením tzv. lockdownu.



Najpesimistickejšie boli v otázke svojej budúcnosti hotely a reštaurácie. Až 34 % z nich v prieskume uviedlo, že budú mať problém pokračovať aj po Novom roku.



Podľa údajov ONS na konci októbra, keď sa pôvodne mal skončiť vládny program na podporu financovania pracovných miest (kurzarbeit), malo stále mzdu dotovanú štátom 9 % pracujúcich, teda približne 3 milióny ľudí.



V umeleckom, zábavnom a rekreačnom sektore, kde väčšina podnikov zostala zatvorená aj v lete, keď boli v iných odvetviach zrušené obmedzenia, je stále na nútenej dovolenke viac ako tretina pracovnej sily.



Minister financií Rishi Sunak začiatkom tohto mesiaca oznámil, že vládny program podpory pracovných miest sa predĺži minimálne do marca, pričom zamestnanci budú dostávať 80 % mzdy. ONS však má informácie o možnej vlne bankrotov, čo naznačuje, že nezamestnanosť bude počas zimy stúpať.



Ďalšie údaje ONS vzťahujúce sa na obdobie od druhej polovice októbra odhalili vplyv nových blokád na ekonomiku. Napríklad návštevy zákazníkov v obchodoch dosiahli 44 % úrovne zaznamenanej v novembri 2019, zatiaľ čo premávka na cestách klesla o 22 % oproti februárovej úrovni, čo bolo tesne pred vypuknutím prvej vlny pandémie.



Počet dospelých, ktorí si kupujú iné veci ako potraviny a lieky, medzitým klesol na 10 %. To je najnižšia úroveň od júna, keď sa po prvej blokáde znovu otvorili aj obchody, ktoré ponúkali iný, ako takzvaný základný tovar.