OTS: Jedno z benátskych zrkadiel slovenskej spoločnosti

Bratislava 27. marca (OTS) - V období rokov 2019 – 2022 boli zaznamenané neželané vonkajšie vplyvy na nominačný proces výročnej ceny, založenej v 1993. roku. Za tri desaťročia bolo udelených na základe hlasovania verejnosti do 31. 12. 2022 celkove 283 Zlatých biatcov, z nich bola štvrtina pre zahraničné osobnosti, resp. spoločnosti, organizácie a inštitúcie. Laureátmi Zlatého biatca sa stali za svoje činy v konkrétnom časovom období hospodárski, spoločenskí, politickí, vedeckí a kultúrni lídri. V uvedenom období boli viacerí nominovaní pod tlakom záujmových skupín. Štyria požiadali o zrušenie ich nominácie, dvaja sa v deň vyhlasovania výsledkov rozhodli nezúčastniť sa ho a boli aj takí, ktorým navrhovatelia pripisovali „dobré body" za nič. Niektorým z navrhnutých na nomináciu prekážali laureáti z minulosti. Boli aj takí navrhnutí na nomináciu, ktorí sa správali ako „mŕtvi chrobáci". Aj kvôli týmto momentom garant hneď po vyhlásení ročníka 2023 rozhodol o viacnásobnom preverení zdôvodnení nomináciíi a údajov v nich obsiahnutých, ako aj prínosu nominovaných pre spoločnosť .Najbližší spolupracovníci garanta Zlatého biatca a tiež všetkých ankiet – cien, resp. ocenení sa v novom ročníku vyjadrujú k aktivitám a činom navrhnutých na nomináciu. Od 3. januára do 23. marca došlo celkove trinásť návrhov na nomináciu. Nateraz podmienky nominácie splnilo sedem osobností, ktoré budú zaradené do tradičnej ankety dňom 15. 4. 2023. Sú to :. česká prof. Anna Hogenová,Krevní centrum, s.r.o., Frýdek-Místek a jeho riaditeľ MUDr. Boris Bubeník,Branislav Neumair, podpredseda Spoločnosti M. R. Štefánika,Mgr. Diana Šímová, prekladateľka a tlmočníčka,PhDr. Klára Novotná, veľvyslankyňa SR,TV NOE a jej spolutvorca Leoš Ryška, SDB, aJUDr. Michal Lazar, podnikateľ a developer. Garant využil svoje právo a na základe Štatútu z 10. 4. 2006 udelil piatim osobnostiam Zlatý biatec za rok 2023. Prvé dva Zlaté biatce budú odovzdané na 138. zhromaždení a celkove 290. podujatí združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor, ktoré bude 30. marca t. r. Počet nominovaných sa bude dozaista rozšírovať.Najstaršou anketou združenia je. Do XXIII. ročníka bolo nominovaných deväť bánk a poisťovní. Na 1. mieste jeso 162 hlasmi, t.j. 31% všetkých hlasov. S odstupom 72 hlasov ju sleduje Tatrabanka. K 23. 3. hlasovalo 521 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk Najväčší záujem návštevníkov www.hospodarskyklub.sk je o 9. ročník internetovej anketyDoteraz je nominovaných 19 osobností, ktorým došlo spolu 1564 hlasov. Na prvej pozícii je viacnásobný víťaz tejto ankety, predseda SOPKs 329 hlasmi, t.j. 21 % všetkých hlasov. Za ním sú : 2., podnikateľ a garant duchovného centra na hore Butkov, 194 hlasov, 3., bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 140 hlasov, 4., prezident AZZZ SR, 134 hlasov, 5., podnikateľ, 127 hlasov a 6., predseda Trnavského samosprávneho kraja, 118 hlasov. Až na 17. mieste je prezidentka SRs 11 hlasmi. Najnovšie nominovaným sa stal prezident PZ SR, ktorý za prvý nominačný deň získal rovných dvadsať hlasov.Do 9. edície „" za rok 2023 pre verejnosť bolo doteraz nominovaných 7 , resp. 8 osobností. Na 1. mieste figuruje rakúsky finančníkso 150 hlasmi, čo reprezentuje 26% všetkých hlasov . Za ním je čínsky prezident Si Ťin – pching so 148 hlasmi. Na 3. mieste je dvojica politikov, ktoré rozdelili čs. federáciu V. Klaus – V. Mečiar so 121 hlasmi. Celkove došlo nominovaným 569 hlasov.„Kuriozitou" tohtoročných ankiet je fakt, že vyhlásený XXI. ročník anketyčaká na svoje otvorenie osemdesiat dní. Dôvod je prozaický. Podmienkou otvorenia je nominácia aspoň troch politikov, ale zatiaľ je navrhnutý iba jeden.Zdroj :Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub – Medzinárodný mierový výbor