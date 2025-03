Jednorodičom by sa mohli znížiť dane z pozemkov a stavieb

Bratislava 22. marca (TASR) - Znížiť alebo oslobodiť od dane z pozemkov a stavieb by sa mohli osoby, ktoré sa sami starajú o nezaopatrené dieťa či viacero detí, ako napríklad v prípade jednorodičov. Zlepšiť by sa tým mala ekonomická situácia týchto osôb, ktoré v súčasnosti čelia finančným ťažkostiam, keďže všetky náklady na domácnosť a výchovu detí znášajú samy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR opoziční poslanci z hnutia Progresívne Slovensko (PS).



"Navrhovanou právnou úpravou sa zníži ekonomické zaťaženie osôb, ktoré sa samostatne starajú o nezaopatrené dieťa alebo viacero detí a ktoré často čelia chudobe a ťažkostiam s pokrytím základných životných nákladov, čo vytvára predpoklad na zlepšenie ich životnej úrovne a stability rodín," uviedli opoziční poslanci v dôvodovej správe.



Zníženie, respektíve oslobodenie od týchto typov dane podľa nich prispeje k väčšej sociálnej integrácii osôb jednorodičovských domácností, ktoré často žijú na hranici chudoby, a tým sa zníži riziko sociálneho vylúčenia a zvýši sa solidarita v spoločnosti.