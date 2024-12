Jednosmerná premávka na Ulici Andreja Hlinku v Detve bude kratšia

Detva 2. decembra (TASR) - Jednosmerná premávka na Ulici Andreja Hlinku v Detve bude od utorka (3. 12.) kratšia. Od križovatky pri Námestí mieru po most pri budove pošty bude premávka opäť obojsmerná. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Detvy Milan Suja s tým, že o tom rozhodla pracovná skupina pre parkovaciu politiku.



Dodal, že k mestskému i okresnému úradu alebo k poliklinike sa vodiči opäť dostanú aj od Námestia mieru. "Toto opatrenie nadobudne účinnosť po úprave dopravného značenia. Prosíme preto o zvýšenú opatrnosť pri jazde najmä po Ulici Andreja Hlinku," pripomína. Úsek popred bytový dom, takzvaný čínsky múr, ostáva jednosmerný. Rovnako aj cesta popri škôlke na Ulici Milana Rastislava Štefánika.



Dočasná jednosmerná prevádzka podľa pracovnej skupiny ukázala, akú vyťaženosť sú niektoré križovatky v meste schopné zvládnuť. "Tieto dáta budú smerodajné pre riešenie dopravnej situácie v Detve v budúcnosti," zdôrazňuje.



Člen parkovacej komisie Radovan Červienka povedal, že v Detve chýba momentálne približne 1000 parkovacích miest. Na to, aby mohli zabezpečiť aspoň jedno parkovacie miesto na jeden byt, je podľa neho preto nutné urobiť viacero projektov. Tie zabezpečia dostatok parkovacích miest pred panelákmi. Zdôraznil, že v súčasnosti vychádza 0,86 parkovacieho miesta na jeden byt. Jedným z opatrení na zvýšenie počtu parkovacích miest je aj zmena organizácie dopravy na Ulici Andreja Hlinku. Zároveň podotkol, že na tejto ulici nemôžu autá parkovať blízko pri potoku. Je to ochranná zóna a nemôžu urobiť zásah do vodného toku.



Mesto uvádza, že hodnotu každej lokality znižujú obmedzenia spôsobené dopravnou záťažou, pretože neplní potreby návštevníkov a ani obyvateľov. "Autá parkujú mimo vyznačených parkovacích miest, na chodníkoch, nespevnených plochách alebo na zeleni. Aj preto je nutné zabezpečiť dostatok parkovacích miest a základným riešením sú jednosmerné ulice," vysvetľuje.