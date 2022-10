Jednota dôchodcov na Slovensku kritizuje návrh štátneho rozpočtu 2023

Bratislava 14. októbra (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) kritizuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2023, jeho východiská, ako aj argumentáciu predkladateľa Ministerstva financií (MF) SR. Uviedol to Michal Kotian, predseda JDS.



Neobstojí podľa neho argumentácia, že schodok vo výške 8,3 miliardy eur je spôsobený najmä rastom platov učiteľov, zdravotníkov, štátnych zamestnancov, dôchodkov seniorov a podporou rodín.



Podľa JDS je táto argumentácia scestná. Vláda podľa Kotiana naplánovala zvýšenie výdavkov o viac ako jednu miliardu eur, napr. pre ministerstvo životného prostredia či ministerstvo investícií. Paradoxne minister práce dostane zvýšenú sumu iba o 700 miliónov eur a rovnako ministerstvo obrany, ktoré má za sebou tento rok už niekoľkomiliardové tendre.



MF SR podľa JDS delilo štátny rozpočet v závislosti od kľúča politickej príslušnosti. Rovnako, ako to v minulosti deklaroval minister financií Igor Matovič (OĽANO), že sa zhodným kľúčom delili financie aj z plánu obnovy.



Podľa JDS je urážkou pre učiteľov, zdravotníkov, seniorov aj rodiny brať si ich ako argument pre budúcoročný schodok štátneho rozpočtu vo výške viac ako 8,3 miliardy eur. JDS už viackrát poukázala na to, že politici nestmeľujú, ale rozdeľujú spoločnosť, a tým sa znižuje dôvera ľudí v štát.



"Východiská štátneho rozpočtu malo Ministerstvo financií SR pripravené už koncom leta. Avšak na verejnosť, odbornú aj laickú, sa štátny rozpočet, ako niekoľko 100-stranový dokument, dostal iba 24 hodín pred rokovaním tripartity. Argumenty schodku štátneho rozpočtu viac ako 8,3 miliardy eur na budúci rok už poznáme tiež - podľa predkladateľov môžu za to učitelia, zdravotníci, štátni zamestnanci, rodiny a pravdaže my, seniori," uviedol Kotian.



Opatrenia v hodnote 1,5 miliardy eur na rok 2022 a 3,5 miliardy eur na budúci rok sú podľa neho v roku 2022 a budú aj v roku 2023 absolútne nedostatočné. Nepokryjú ani najpozitívnejší scenár vývoja cien energií. Najmä v kontexte 16 miliárd eur, ktoré minula vláda počas uplynulých dvoch rokov navyše a zadlžila tak všetkých Slovákov.



Štátny rozpočet mal dať podľa Kotiana citeľnú prioritu výdajom na pomoc domácnostiam, zamestnávateľom aj verejnej správe. Na tento účel mal ísť na budúci rok minimálne dvojnásobok hodnoty rozpočtovaných 3,5 miliardy eur. Mal sa urobiť "vankúš na prežitie" pre všetkých, aby sa pomohlo bezbolestne prežiť každej domácnosti, firme, nemocnici či škole.