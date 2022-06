JDS vyzýva na prijatie opatrení, ktoré nebudú len pre rodiny

Bratislava 21. júna (TASR) – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby prijali opatrenia pre všetkých obyvateľov Slovenska, nielen pre rodiny. Zároveň s prorodinnými opatreniami by sa podľa nich mala prijať aj mimoriadna valorizácia všetkých dôchodkov minimálne o 8 % v čo najkratšom termíne a zvýšiť životné minimum o ďalších 6 % tak, aby obidve opatrenia aspoň čiastočne kompenzovali zvyšovanie cien energií, potravín či nákladov na bývanie.



"Slovensko je lídrom v rámci Európskej únie (EÚ) v odkladaní pomoci svojim občanom. Masívne opatrenia a podporu už dávno zaviedli pre všetky skupiny obyvateľov vo všetkých okolitých krajinách, ako Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko či Česko," skonštatovala Valéria Pokorná, poverená vedením JDS.



Ak by poslanci znovu prijali prorodinný balíček, seniori, ale aj pracujúci si to podľa nej odnesú dvakrát. "Prvýkrát, keď si nebudú mať za čo kúpiť lieky či potraviny alebo zaplatiť za energie a druhýkrát, keď sa im zvýšia aj náklady za všetky služby, ktoré poskytujú samosprávy," dodala Pokorná. Vyzvala zároveň všetkých sociálnych partnerov na súdržnosť. Ak budú prijaté opatrenia bez mimoriadnej valorizácie a ďalšieho zvýšenia životného minima, JDS bude zvažovať ďalšie kroky.