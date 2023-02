Jednota dôchodcov podporuje návrh Hlasu-SD o valorizácii dôchodkov

Bratislava 9. februára (TASR) – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podporuje návrh mimoparlamentnej strany Hlas-SD o zmene systému mimoriadnej valorizácie dôchodkov a rozmrazení minimálnych dôchodkov. Vo štvrtok o tom informoval predseda JDS Michal Kotian.



"Seniori žiadajú mimoriadnu valorizáciu a rozmrazenie dôchodkov už skoro rok. Sme radi, že sa nám podarilo získať podporu aj ďalších parlamentných strán," uviedol Kotian s tým, že situácia je vážna, pretože zdražovanie pokračuje.



Ako ďalej uviedol, pol milióna seniorov bolo koncom roka 2022 so starobnými dôchodkami vyplácanými pod hranicou chudoby a podľa JDS reflektuje návrh zmeny a dynamiku inflácie. "Tento mechanizmus sme spoločne s rozmrazením minimálnych dôchodkov už diskutovali aj s ďalšími parlamentnými stranami, väčšina ho považuje za korektný nástroj pre mimoriadne situácie," vyjadril sa Kotian.



Nezaradení poslanci z Hlasu-SD chcú prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorá je v parlamente už v druhom čítaní, čo najskôr do praxe vrátiť valorizáciu tri roky zmrazených minimálnych dôchodkov. Novela zákona má zároveň umožniť valorizovať dôchodky dvakrát do roka. Súčasná vláda podľa poslanca Erika Tomáša (nezaradený) tento krok síce tiež plánuje, ale až od budúceho roka, čo je podľa neho neprijateľné.