Jednota dôchodcov podporuje návrh na vyplatenie 13. dôchodku

Bratislava 26. augusta (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podporuje návrh zástupcov mimoparlamentnej strany Hlas-SD na vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku pre všetkých seniorov. Uviedla to podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná. Ide podľa nej zatiaľ o najvyššiu navrhovanú pomoc, s ktorou prišli politické strany po spustení petície JDS od 1. augusta 2022.



"Prešli prázdniny a pomoc pre seniorov sa stále odďaľuje. Inflácia pritom presahuje každý mesiac nové rekordy, výnimkou nebol ani júl. Seniori už melú z posledných síl, ale podpora, ktorú sme dostali z regiónov v rámci zberu podpisov na petíciu nielen od našich členov, je úžasná. Budeme naďalej presadzovať naše požiadavky a požadujeme čo najvyššiu pomoc pre seniorov. Aj preto je pre nás návrh skupiny poslancov Hlasu na vyplatenie skutočného 13. dôchodku vo výške priemerného starobného dôchodku najprijateľnejším riešením," uviedol predseda JDS Michal Kotian.



O ponuke ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) chce JDS podľa neho ešte rokovať. "Pomoc, ktorú si my predstavujeme ako minimálnu, je príspevok aspoň 50 eur mesačne pre každého seniora od 1. augusta až do konca roka 2022, čo je minimálne 300 eur pre každého seniora. Požiadali sme každú politickú stranu o stretnutie, budúci týždeň 30. augusta oznámime výsledky petície, ktoré sú pre nás zaväzujúce," doplnil predseda JDS.



Predstavitelia Hlasu-SD v piatok na brífingu uviedli, že do Vianoc by všetci seniori mali dostať 13. dôchodok, a to vo výške priemerného starobného dôchodku 515 eur.