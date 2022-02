Jednota dôchodcov požaduje mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 3 %

Bratislava 14. februára (TASR) - Seniori združení v Jednote dôchodcov Slovenska (JDS) požadujú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov k 1. aprílu tohto roka. Chcú celoplošnú úpravu všetkých starobných aj invalidných dôchodkov najmenej vo výške troch percent. Argumentujú to infláciou, ktorá sa za január vyšplhala na úroveň 8,5 %. Kým ceny výrazne rastú už siedmy mesiac za sebou, seniori si od januára prilepšili len o 1,3 %.



"V rámci spotrebného koša seniorov tvoria náklady na bývanie a potraviny 45 %. Tieto dve položky rástli pre seniorov posledné mesiace najrýchlejšie," poznamenala Valéria Pokorná z JDS s tým, že valorizácia o 1,3 % zďaleka nepokrýva zvýšené náklady na prežitie. Od vlády chce preto jednota mimoriadne trojpercentné celoplošné zvýšenie dôchodkov od apríla tohto roka. "Ak vláda nepristúpi k mimoriadnej valorizácii k 1. aprílu 2022, uvrhne ďalšie desaťtisíce seniorov do pasce chudoby," poznamenala.



Jednota dôchodcov pripomenula, že v susednom Česku už pristupujú k mimoriadnej valorizácii, a to pri nižšej inflácii na úrovni zhruba piatich percent. "V Českej republike bude pritom mimoriadna valorizácia kopírovať päťpercentné zvýšenie ako inflácia," skonštatovala JDS.



Zástupcovia dôchodcov chcú so žiadosťou o podporu svojho návrhu osloviť všetky relevantné politické subjekty. Ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) zase chcú požiadať o vyčíslenie vplyvu na štátny rozpočet tak, aby mohli poslanci Národnej rady (NR) SR o ich návrhu relevantne rokovať v čo najskoršom termíne.