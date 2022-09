Jednota dôchodcov požiadala ministra práce a hospodárstva o stretnutie

Bratislava 16. septembra (TASR) – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) požiadala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) a ministra hospodárstva Karla Hirmana o stretnutie. Dôvodom sú opatrenia a návrhy na riešenie cien energií.



JDS upozornila, že je potrebné bezodkladne zastropovať ceny energií pre všetkých. Zároveň odmietla limity šetrenia u domácností, keďže tie sa podľa nej správajú dlhodobo zodpovedne a šetria. Ak by sa prijal úradným rozhodnutím limit, budú podľa JDS opäť najpostihnutejšie práve nízkopríjmové domácnosti, ktoré nemajú priestor na ďalšie šetrenie.



Predseda JDS Michal Kotian skonštatoval, že seniorom sa každý mesiac dostáva správa o ďalšom zdražovaní. "Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medziročná hodnota inflácie sa zvýšila v auguste 2022 už na 14 %. Nie je predpoklad, že by inflácia medziročne do konca roka 2022 dramaticky klesla, skôr sa obávame, že bude atakovať ešte vyššie hodnoty," poznamenal.



Najdôležitejšou a najväčšou položkou pre domácnosti sú pritom podľa neho stále potraviny a náklady na bývanie, najmä ceny energií, plynu, elektriny a tepla. Poukázal na to, že ich rast potrebuje okamžité zastropovanie a dôslednú reguláciu. "Ak sa nezastropujú ceny energií a premietnu sa trhové ceny do cien pre domácnosti, verejnú správu aj zamestnávateľov, je predpoklad, že bude inflácia na úrovni 25 až 30 %. Katastrofická je už súčasná situácia, takéto zvýšenie by bolo likvidačné pre všetky kategórie spotrebiteľov a odberateľov," upozornil Kotian.



Žiada preto garanciu, že k takejto "katastrofe" seniori ani ostatné slovenské domácnosti nesmerujú. Očakáva uistenie od ministrov práce aj hospodárstva, že riešenia skutočne pomôžu. "Pri domácnostiach musí byť zastropovanie pre domácnosti aj v bytových domoch, obyvatelia bytoviek už začali dostávať vyššie predpisy na úhradu. Vo väčšine prípadov sú tieto predpisy pre domácnosti seniorov nezvládnuteľné. Potrebujeme zastropovať všetkých," zdôraznil predseda JDS.



Zároveň odmieta riešenie, ktoré predpokladá akékoľvek šetrenie nízkopríjmových, ale aj strednepríjmových domácností. Najpostihnutejšie by tak boli podľa neho zodpovedné domácnosti, ktoré už v súčasnosti šetria a úspory už nedokážu nájsť.



JDS upozorňuje, že väčšina krajín Európskej únie (EÚ) má schválenú pomoc pre svojich obyvateľov. Preto odmieta, aby Slovensko čakalo na rozhodnutia EÚ. JDS navrhuje urýchlené zastropovanie cien energií, a to na úrovni 61 eur za megawatthodinu. V rámci distribučných poplatkov musí štát podľa JDS cez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vstúpiť do cien distribučných poplatkov a udržať ich maximálne na súčasnej úrovni. Zároveň dodala, že je dôležité, aby vláda riešila masívnou pomocou aj verejnú správu, zamestnávateľov a firmy.