Jednota dôchodcov požiadala Z.Čaputovú,aby nepodpísala schválené zmeny

Bratislava 17. októbra (TASR) – Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) považuje niektoré zmeny v rámci dôchodkového systému schválené v Národnej rade (NR) SR za diskriminačné a protiústavné. Požiadala preto prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného zavádza rodičovský bonus, nepodpísala.



"V piatok 14. októbra 2022 sme oslovili priamo pani prezidentku SR a požiadali sme ju, aby zvážila našu argumentáciu k zmenám a úpravám v rámci dôchodkového systému prijatým v NR SR. Sme toho názoru, že prijatie rodičovského bonusu, zníženie ADH (aktuálna dôchodková hodnota – pozn. TASR), ale aj ďalšie zmeny prinášajú diskriminačné a protiústavné prvky do systému, ktorý je už v súčasnosti veľmi krehký," skonštatoval predseda JDS Michal Kotian.



Zároveň upozornil, že jednotlivé zmeny nepomôžu ani súčasným, ani budúcim poberateľom starobných dôchodkov. Ak by ich prezidentka podpísala, JDS chce apelovať na prípadnú novú vládu, aby ich zrušila. Podľa predstaviteľov dôchodcov bude potrebné zaviesť znovu dôchodkový strop, prinavrátiť plný 13. dôchodok, rozmraziť minimálne dôchodky či zmeniť systém valorizácie s naviazaním na infláciu, ale aj na rast miezd.



V rámci rodičovského bonusu budú podľa JDS určité skupiny seniorov diskriminované, a to aj protiústavne iba preto, že ich deti napríklad z rôznych dôvodov nepracujú alebo pracujú v zahraničí, prípadne sú ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP). Poukázali tiež na to, že zníženie ADH zníži budúcim seniorom dôchodky. Vytvára sa tak podľa JDS ďalšia kategorizácia budúcich seniorov ako pri tzv. "starodôchodcoch".



Novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú začiatkom októbra schválila NR SR, počíta s tým, že seniori v dôchodkovom veku budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku zároveň bude po odpracovaní 40 rokov.