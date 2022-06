Jednota dôchodcov trvá na 8-percentnej valorizácii penzií

Bratislava 24. júna (TASR) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) aj po prijatí prorodinného balíčka trvá na mimoriadnej valorizácii všetkých dôchodkov vo výške minimálne 8 %, prijatí tzv. vianočného 14. dôchodku, ale aj na zvýšení životného minima o 6 %, a to k 1. septembru 2022. Informoval o tom predseda JDS Michal Kotian.



Spomínané opatrenia podľa neho majú aspoň čiastočne kompenzovať zvyšovanie cien energií, potravín či nákladov na bývanie. Tieto tri položky podľa JDS predstavujú skoro 50 % mesačných výdajov väčšiny slovenských domácností.



Pripomenul, že na tohtotýždňovom sneme JDS zazneli prísľuby zo strany ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), že v auguste 2022 by mohla byť prijatá aj pomoc pre seniorov.



JDS podľa Kotiana oceňuje, že prezidentka SR podá schválený prorodinný balíček na Ústavný súd SR. Z tejto protiinflačnej pomoci totiž úplne vypadli nielen všetci seniori, ale aj viac ako dve tretiny slovenských domácností. Z pohľadu zásluhovosti sú to podľa Kotiana pritom práve slovenskí seniori, ktorí odpracovali pre túto krajinu 30, 40 a viac rokov.



Kotian zdôraznil, že JDS je znepokojená situáciou, keď schválený prorodinný balíček zoberie samosprávam iba tento rok viac ako 500 miliónov eur. Seniori potrebujú, aby im samosprávy zabezpečovali napríklad služby v oblasti dlhodobej starostlivosti, takisto sa budú dramaticky zvyšovať miestne poplatky, ktoré sú už teraz pre väčšinu seniorov na hranici únosnosti.



Predseda JDS dodal, že začiatkom roka 2022 bol každý tretí senior so starobným dôchodkom pod hranicou chudoby a zdražovanie túto situáciu ešte viac zhoršilo. Ak príde k znižovaniu dostupnosti služieb dlhodobej starostlivosti, spoločne so zdražovaním liekov, potravín a energií bude toto bez pomoci vlády pre seniorov likvidačné. Táto situácia podľa neho pretrváva už viac ako deväť mesiacov a pre seniorov nebola doteraz zo strany vlády schválená žiadna mimoriadna pomoc.