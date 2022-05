Jednota dôchodcov žiada po júlovej výplate 13.dôchodku aj 14. dôchodok

Bratislava 5. mája (TASR) – Vláda schválením výplaty 13. dôchodku v júlovom termíne pomôže dôchodcom vykompenzovať zvýšené životné náklady za prvých šesť mesiacov tohto roka. Skoršie vyplatenie 13. dôchodku však príjmy dôchodcov nezvýši, a preto je treba, aby vláda a parlament schválili aj vyplatenie 14. dôchodku pred Vianocami, uviedla v reakcii na schválenie novely zákona o 13. dôchodku Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).



"Vyplatenie 13. dôchodku je konečne prvou pomocou od štátu pri zdražovaní, ktoré trvá už niekoľko mesiacov. Pred tým sme sa za štyri mesiace nedočkali absolútne nijakej pomoci. Vláda odmietla mimoriadnu valorizáciu dôchodkov aj vyplatenie iných, jednorazových príspevkom seniorom. Týmto nám však oči nezalepia. 14. dôchodok musí byť schválený v parlamente a trváme aj na všetkých ostatných požiadavkách, ako napríklad zastropovanie veku odchodu do dôchodku či riešenie valorizácie dôchodkov. Inak budeme pokračovať v protestoch," uviedla Valéria Pokorná z JDS.



Vyplatenie 13. dôchodku je pritom iba jedným z opatrení, ktoré mala vláda podľa JDS prijať. JDS požaduje aj zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty, reguláciu cien potravín či zvýšenie životného minima minimálne o desať percent. "Opatrení je mnoho, ale vláda nepočúva a nerokuje s nikým," tvrdí Pokorná. Chýba podľa nej dialóg so sociálnymi partnermi.



Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu (4. 5.) po rokovaní vlády ďalšiu kompenzáciu zdražovania pre dôchodcov nevylúčil a o možnej výplate dôchodkov pred Vianocami sa bude podľa ministra rozhodovať po lete. "To bude závisieť od situácie, ktorá bude na jeseň, či sa podarí inflačné tlaky znížiť a či sa situácia znormalizuje. Uvidíme, aká bude situácia s plynom, ako bude s vojnou. V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať, sme pripravení predložiť nejaký návrh aj na jeseň," povedal.