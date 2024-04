Jednotka CSIRT školí študentov a zamestnancov v kyberbezpečnosti

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vládna jednotka CSIRT Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vzdeláva a školí študentov. Vyškolených bolo aj sedem IT zamestnancov z rezortu kultúry, o čom odbor komunikácie MIRRI SR informoval v pondelok.



"Vládna jednotka CSIRT sa zaujíma nielen o aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti verejných a štátnych organizácií, ale aj o budúcnosť našej spoločnosti. Z tohto dôvodu sa ministerstvo investícií rozhodlo iniciovať pilotné vzdelávanie študentov stredných škôl, aby im priblížilo témy kybernetickej bezpečnosti a poskytlo im cenné informácie v budovaní kybernetických návykov," uviedol odbor komunikácie.



Pilotnou inštitúciou bola Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave, v ktorej sa od marca do apríla minulého roka uskutočnili online školenia. MIRRI SR sa sem po ročnej prestávke vrátilo s cieľom zvýšiť povedomie o kybernetických hrozbách a motivovať študentov na zaradenie odporúčaných kybernetických návykov do života. Celkovo sa na aktivite zúčastnilo asi 100 študentov a 30 učiteľov.



Vládna jednotka CSIRT uskutočnila vzdelávanie aj na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave o hrozbách malvéru. Na aktivite sa zúčastnilo asi 50 študentov. Vo februári tohto roka takisto preškolila ďalších približne 20 účastníkov workshopu na tému analýzy malvéru a vyškolení boli aj zamestnanci na rezorte kultúry.



Vládna jednotka otvorila ešte vo februári tohto roka CyberArénu - stredisko školenia v oblasti kyberbezpečnosti, v rámci ktorého bolo skúšobne vyškolených 14 členov jeho tímu. "Prednedávnom na exkurziu do CyberArény zavítali študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Na exkurzii sa študenti oboznámili s rôznymi nástrojmi a metódami na ochranu pred kybernetickými hrozbami," uzavrel odbor komunikácie.