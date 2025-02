Jednotný cestovný lístok má umožniť jednoduchšie cestovanie

Bratislava 20. februára (TASR) - Jednotný cestovný lístok v rámci Národného integrovaného cestovného lístka (NICL) prinesie cestujúcim na Slovensku väčší komfort a jednoduchšie cestovanie. Používať ho budú môcť cestujúci od 1. júla 2026 na vlaky, mestskú hromadnú dopravu (MHD) a prímestské autobusy. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť Asseco Central Europe (CE), ktorá má zabezpečiť softvérové riešenie na jeho využívanie.



"Aplikácia pomôže štátu naplniť jeden hlavný cieľ - zatraktívniť cestovanie verejnou hromadnou dopravou. Zatraktívniť ho tak, aby bolo jednoduchšie si kúpiť lístok, ale skutočne hocikde na území Slovenska, z bodu A do bodu B, aj keď to vyžaduje kombináciu rôznych dopravných prostriedkov. Zjednodušiť to tak, že si človek kúpi jeden lístok za jednu cenu a potom aj skomfortniť, že keď nastúpi do dopravného prostriedku, už nemusí rozmýšľať nad tým, ako si lístok zaobstarať, už ho má v mobilnej aplikácii," vysvetlil riaditeľ divízie pre verejný sektor spoločnosti Asseco CE Juraj Boledovič.



Jednotný cestovný lístok má zjednodušiť tarifné schémy a odstrániť potrebu riešiť rôzne typy lístkov. Možnosť online nákupu lístkov skráti čas potrebný na vybavenie cestovného, čím sa podľa spoločnosti zrýchli proces nástupu do vozidiel. Od systému sa tiež očakáva zabezpečenie transparentnosti cien, jednotnej sumy za cestovné a spravodlivého rozdelenia príjmov medzi dopravcov.



Softvérovým riešením jednotného cestovného lístka bude platforma, ktorá umožní cestujúcim využívať jeden účet na všetky druhy dopravy vrátane železníc, MHD, autobusov i zdieľaných dopravných služieb. Systém je pripravený tak, že v budúcnosti ho bude možné rozšíriť aj o mestské bikesharingové systémy, elektrické kolobežky, carsharingové služby a taxislužby, pričom všetky budú môcť byť prepojené v jednej aplikácii.



Generálny riaditeľ spoločnosti Asseco CE Jozef Klein priblížil, že firma dodá systém aj s päťročnou prevádzkou a podporou za vyše 23,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladaná hodnoty zákazky vo verejnej súťaži pritom bola vyše 27,5 milióna eur bez DPH, dodal.



O spustení projektu jednotného cestovného lístka informovalo Ministerstvo dopravy SR v utorok (18. 2.). Jednotný cestovný lístok sa podľa rezortu v prvej fáze zameria na verejných poskytovateľov dopravy, teda mestskú hromadnú a prímestskú autobusovú dopravu a železnice. Postupne budú do tohto systému zapojení aj súkromní dopravcovia, bude to však závisieť od kompatibility ich systémov s požiadavkami NICL.