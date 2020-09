Jelšava získala na obnovu časti kaštieľa milión eur z nórskych fondov

Jelšava 23. septembra (TASR) – Zadné krídlo coburgovského kaštieľa obnoví samospráva Jelšavy v okrese Revúca vďaka grantu vo výške zhruba milión eur, ktorý získala z Nórskeho finančného mechanizmu. TASR o tom informoval primátor Milan Kolesár, podľa ktorého v kaštieli vznikne historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera i zázemie pre turistov.



„Ide o severozápadnú časť kaštieľa, ktorá patrí medzi tie staršie. Dotácia je určená na stavebné práce v podobe obnovy fasád, omietok, podláh a presklenia niektorých častí. V obnovenom krídle vznikne turistické informačné centrum, kaviareň, remeselnícke dielne a na poschodí seminárna miestnosť so zázemím,“ ozrejmil primátor s tým, že ďalšie časti kaštieľa, napríklad strechu, postupne opravujú aj z iných zdrojov.



Dodal, že realizácia projektu môže napomôcť aj rozvoju cestovného ruchu, keďže záujem turistov o Jelšavu stúpa. Projekt podľa jeho slov pripravovali zhruba uplynulé štyri roky a stavebné práce by mali byť ukončené v roku 2024. Na opravu celého objektu by však potrebovali okolo desať miliónov eur.



Začiatkom tohto roka samospráva dlhodobo nevyužívaný objekt kaštieľa napojila na inžinierske siete, ktoré sú potrebné aj pre realizáciu takzvanej zážitkovej expozície. „Chceme ju vytvoriť v spolupráci s občianskym združením Čierne diery. Okrem pobytu v kaštieli v ňom bude aj možnosť prenocovať v presklených kontajneroch, ktoré združenie financuje,“ načrtla koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová.



Záchranné práce v jelšavskom kaštieli sa realizujú od roku 2015 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Jeho priestory samospráva zároveň využíva na rôzne kultúrne i spoločenské podujatia a na požiadanie ich tiež sprístupňuje verejnosti.



Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien.