Obnova kaštieľa v Jelšave sa predĺži pravdepodobne o niekoľko mesiacov

Jelšava 21. augusta (TASR) - Obnova severozápadného krídla coburgovského kaštieľa v Jelšave financovaná z nórskych fondov, ktorá mala byť ukončená v polovici augusta, sa predĺži pravdepodobne o niekoľko mesiacov. Dodávateľ prác zo stavby pred dokončením odišiel, samosprávu tak zrejme čaká nové verejné obstarávanie. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



Rekonštrukciu priestorov kaštieľa v Jelšave, na ktorú mesto získalo z Nórskeho finančného mechanizmu takmer milión eur, zabezpečovala spoločnosť Eurobau. Práce odštartovali v prvej polovici roka 2022 a dokončené mali byť v polovici augusta. Zhotoviteľ však na začiatku leta pred dokončením projektu zo stavby odišiel.



"Do konca júna s nimi nebol žiadny problém, stavba išla podľa predstáv. Koncom júna však subdodávatelia odišli," skonštatoval Kolesár s tým, že dôvodom sú pravdepodobne finančné problémy zhotoviteľa. Samospráva má podľa primátora voči firme vyplatené všetky faktúry, spoločnosť však s mestom ďalej nekomunikuje.



"Elektronickou poštou sme im poslali výzvu, že ak nenastúpia, ukončujeme zmluvu. Termín uplynul minulý týždeň. Čaká nás zrejme nové verejné obstarávanie na dokončenie diela," uviedol Kolesár. Ako dodal, projekt podporený z nórskych fondov, ktorého súčasťou sú okrem rekonštrukcie priestorov kaštieľa i iné aktivity, má byť ukončený do apríla budúceho roka.



V rámci obnovy severozápadného krídla historického kaštieľa v Jelšave bolo doposiaľ podľa primátora preinvestovaných približne 65 percent finančných prostriedkov. V zrekonštruovaných priestoroch má vďaka projektu pribudnúť napríklad turistické informačné centrum, kaviareň či seminárna miestnosť. V rámci prác je potrebné ešte osadiť okenné výplne, položiť dlažby či dokončiť obklady stropov a vonkajšie omietky.



Spoločnosť, ktorá práce v jelšavskom kaštieli realizovala, mala v uplynulých mesiacoch problémy i pri ďalších zákazkách. Mesto Košice v júli avizovalo, že stavebné práce stagnujú na viacerých projektoch, ktorých zhotoviteľom je Eurobau. Problémy sa týkali zeleného projektu na budove magistrátu a revitalizácie dvojice vnútroblokov financovaných z európskych zdrojov či revitalizácie vstupu na cintorín na Rastislavovej ulici hradenej z rozpočtu mesta.