Jem pre Zem víta vyňatie rastlinných mliek z dane za sladené nápoje

Bratislava 15. mája (TASR) - Zavedenie dodatočnej dane na rastlinné alternatívy mlieka by znamenalo znevýhodnenie ľudí, ktorí živočíšne mlieko zo zdravotných či iných dôvodov nekonzumujú. Myslia si to v neziskovom programe Jem pre Zem, preto privítali vyňatie rastlinných alternatív mlieka zo zoznamu sladených nápojov, ktoré budú dodatočne zdanené. Informoval o tom v stredu manažér programu Jem pre Zem Marian Milec.



O vyňatie rastlinných alternatív mlieka z predmetu dane zo sladených nápojov žiadalo Jem pre Zem v hromadnej pripomienke. Zamedziť tak chceli ďalšiemu zdražovaniu rastlinných alternatív mlieka, ktoré sú na trhu aj tak znevýhodnené. Už v súčasnosti je podľa neziskového združenia na nich uplatnená dvojnásobne vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH) v porovnaní so živočíšnym mliekom, ktoré podlieha zníženej sadzbe DPH.



"Slováci a Slovenky majú záujem znižovať konzumáciu produktov živočíšneho pôvodu. Často siahajú po rastlinných alternatívach mlieka z dôvodu potravinovej alergie či intolerancie, pretože kravské mlieko im spôsobuje zdravotné problémy. Iní chcú žiť udržateľnejšie, a preto volia rastlinné alternatívy mlieka ako variant, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu," uviedol Milec.



Hromadnú pripomienku združenia Jem pre Zem k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií, podporilo vyše 1400 ľudí.



"Zapojenie sa do pripomienkového konania bolo pre nás prirodzeným krokom, ktorý napomáha rozvoju rastlinného stravovania. Potešilo nás, že sa verejnosť v takom krátkom čase postavila proti znevýhodneniu ľudí, ktorí si rastlinné alternatívy mlieka kupujú zo zdravotných dôvodov alebo pre udržateľnosť," dodal Milec.



Od dane na sladené nealkoholické nápoje by mali byť oslobodené aj proteínové nápoje, sladené mliečne či jogurtové nápoje, výživové doplnky ako napríklad šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje s pridaným cukrom a sladidlami.



Zavedenie dane na sladené nealkoholické nápoje je jedným z prvých konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií. Ministerstvo financií (MF) odhaduje, že v roku 2025 by mala nová daň priniesť do rozpočtu viac ako 85 miliónov eur, následne 117 miliónov eur v roku 2026 a 118 miliónov eur v roku 2027. Pre balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo, navrhuje MF sadzbu dane vo výške 0,15 eura na liter.