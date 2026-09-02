< sekcia Ekonomika
Jesenná údržba tunela Višňové bude prebiehať prevažne počas nocí
Práce odštartujú čistením tunelovej rúry v smere na Bratislavu v piatok 4. septembra o 19.00 h.
Autor TASR
Bratislava/Višňové 2. septembra (TASR) - Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala čaká komplexná jesenná údržba. Ako informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček, pracovať sa bude počas dvanástich nocí a následne počas jednej trojdňovej uzávery. Práce odštartujú čistením tunelovej rúry v smere na Bratislavu v piatok 4. septembra o 19.00 h.
„Pravidelná údržba tunelov ja absolútna nevyhnutnosť pre zaistenie bezpečnosti motoristov a funkčnosti celej technológie tunela. Plán prác sme v maximálnej miere prispôsobili požiadavkám motoristov, no bez toho, aby sa znížila bezpečnosť pracovníkov a kvalita potrebných prác,“ podotkol Macháček.
Doplnil, že hlavným cieľom technickej údržby je revízia kľúčových technologických zariadení tunela. „Následne sa špecialisti zamerajú na previerku bezpečnostných systémov vrátane kamerového dohľadu, odsávania dymu, požiarnych hlásičov či záložného napájania. Kontrole podlieha aj funkčnosť SOS kabín a premenného dopravného značenia. Bezchybná súčinnosť týchto prvkov je nevyhnutná pre okamžitú reakciu na vzniknuté mimoriadne udalosti a zaistenie plynulej premávky,“ poznamenal šéf diaľničiarov.
Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. Ako prvé odštartuje čistenie vozovky a ostenia. Práce sa začnú v smere do Bratislavy v piatok (4. 9.) o 19.00 h a skončia sa nasledujúci deň ráno s tým, že opačný smer bude počas toho bez obmedzení. V sobotu (5. 9.) večer sa o 19.00 h uzavrie smer do Košíc a tunel bude opäť k dispozícii nasledujúci deň ráno.
Ďalšie nočné práce sú naplánované na koniec septembra. „Takéto nastavenie výlučne nočných prác zásadne zvyšuje nároky na bezpečnosť, logistiku, koordináciu prác a vôbec celkové nasadenie pracovníkov NDS či zhotoviteľov. Napriek tomu verím, že vďaka nočným prácam sa minimalizuje dosah na desiatky tisíc motoristov, ktorí tunel denne využívajú,“ uzavrel Macháček. Dokončovacie práce si potom vyžiadajú obojsmernú uzáveru tunela od 25. do 28. októbra.
„Pravidelná údržba tunelov ja absolútna nevyhnutnosť pre zaistenie bezpečnosti motoristov a funkčnosti celej technológie tunela. Plán prác sme v maximálnej miere prispôsobili požiadavkám motoristov, no bez toho, aby sa znížila bezpečnosť pracovníkov a kvalita potrebných prác,“ podotkol Macháček.
Doplnil, že hlavným cieľom technickej údržby je revízia kľúčových technologických zariadení tunela. „Následne sa špecialisti zamerajú na previerku bezpečnostných systémov vrátane kamerového dohľadu, odsávania dymu, požiarnych hlásičov či záložného napájania. Kontrole podlieha aj funkčnosť SOS kabín a premenného dopravného značenia. Bezchybná súčinnosť týchto prvkov je nevyhnutná pre okamžitú reakciu na vzniknuté mimoriadne udalosti a zaistenie plynulej premávky,“ poznamenal šéf diaľničiarov.
Harmonogram prác je rozložený počas septembra a októbra. Ako prvé odštartuje čistenie vozovky a ostenia. Práce sa začnú v smere do Bratislavy v piatok (4. 9.) o 19.00 h a skončia sa nasledujúci deň ráno s tým, že opačný smer bude počas toho bez obmedzení. V sobotu (5. 9.) večer sa o 19.00 h uzavrie smer do Košíc a tunel bude opäť k dispozícii nasledujúci deň ráno.
Ďalšie nočné práce sú naplánované na koniec septembra. „Takéto nastavenie výlučne nočných prác zásadne zvyšuje nároky na bezpečnosť, logistiku, koordináciu prác a vôbec celkové nasadenie pracovníkov NDS či zhotoviteľov. Napriek tomu verím, že vďaka nočným prácam sa minimalizuje dosah na desiatky tisíc motoristov, ktorí tunel denne využívajú,“ uzavrel Macháček. Dokončovacie práce si potom vyžiadajú obojsmernú uzáveru tunela od 25. do 28. októbra.