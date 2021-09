Jesenné odstávky v Slovnafte prispejú k zníženiu emisií

Bratislava 8. septembra (TASR) – Bratislavská rafinéria Slovnaft odstaví v septembri a októbri časť svojich výrobných zariadení. Pravidelná údržba a plánovaná modernizácia by mala znížiť spotrebu energií a objem vypúšťaných emisií. Technologické zarážky môže sprevádzať mierne zvýšená hladina hluku a možný je aj vznik zápachu, informoval v stredu Slovnaft.



„Spoločnosť do rekonštrukcie investuje celkovo 3,5 milióna eur. Zásobovanie zákazníkov počas generálnych revízií a technologických zarážok nebude ovplyvnené,“ uviedol hovorca firmy Anton Molnár.



Slovnaft začne s odstavovaním časti výroby v piatok (10. 9.) a posledné zariadenia po údržbe budú uvedené do normálneho chodu v závere októbra. Spoločnosť do rekonštrukcie investuje celkovo 3,5 milióna eur, pričom sa na prácach okrem interných zamestnancov Slovnaftu a dcérskej spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy bude podieľať aj približne 300 zamestnancov externých dodávateľov.