Jesenné prognózy EK naznačili pomalší rast HDP v EÚ aj v eurozóne

Brusel 15. novembra (TASR) - Hospodárstvo EÚ tento rok stratilo dynamiku na pozadí vysokých životných nákladov, slabého vonkajšieho dopytu a menového sprísnenia. Zatiaľ čo sa očakáva postupné oživenie hospodárskej aktivity, v stredu zverejnená jesenná prognóza Európskej komisie (EK) reviduje únijný rast HDP smerom nadol v porovnaní s jej letnými prognózami.



Komisia spresnila, že reálny HDP sa ku koncu roka 2022 zmenšil a v prvých troch štvrťrokoch 2023 sotva rástol. Stále vysoká, aj keď klesajúca inflácia a sprísňovanie menovej politiky si spolu so slabým vonkajším dopytom vyžiadali väčšiu daň, ako sa očakávalo. Najnovšie obchodné ukazovatele poukazujú na utlmenú ekonomickú aktivitu aj v štvrtom štvrťroku 2023 pri zvýšenej neistote.



Jesenná prognóza predpokladá rast HDP v roku 2023 na úrovni 0,6 % v EÚ aj v eurozóne, čo je 0,2 percentuálneho bodu pod letnou prognózou EK.



Očakáva sa, že hospodárska aktivita sa bude zvyšovať, keďže spotreba sa oživuje v dôsledku stabilne silného trhu práce, udržateľného rastu miezd a zmierňovania inflácie. Tiež sa predpokladá, že investície budú naďalej rásť, podporené solídnymi podnikovými súvahami a nástrojom na obnovu a odolnosť. V roku 2024 sa predpokladá zlepšenie rastu HDP EÚ na 1,3 %, v eurozóne by mal byť rast HDP nižší, na úrovni 1,2 %.



V roku 2025, keď inflácia a brzdenie spôsobené sprísňovaním menovej politiky ustúpi, rast zosilnie na 1,7 % v EÚ a 1,6 % v eurozóne.



Inflácia naďalej klesá - v októbri klesla v eurozóne na 2,9 % z 10,6 % pred rokom. V EÚ je na úrovni 6,5 %, na budúci rok klesne na 3,5 % a v roku 2025 na 2,4 %. Inflácia bude pokračovať v poklese, aj keď miernejším tempom, čo bude odrážať pomalšie uvoľnenie inflačných tlakov v oblasti potravín, priemyselných tovarov a služieb. Očakáva sa, že celková inflácia v eurozóne klesne z 5,6 % v roku 2023 na 3,2 % v roku 2024 a 2,2 % v roku 2025. V EÚ sa má inflácia znížiť zo 6,5 % v roku 2023 na 3,5 % v roku 2024 a 2,4 % v roku 2025.



Trh práce EÚ pokračoval v prvom polroku 2023 veľmi dobre a v druhom štvrťroku dosiahla miera aktivity a zamestnanosti v EÚ svoju historicky najvyššiu úroveň. Rast zamestnanosti v EÚ sa v tomto roku očakáva na úrovni 1,0 %, následne sa zníži na 0,4 % v rokoch 2024 aj 2025.



V septembri bola miera nezamestnanosti na úrovni 6 % a v rokoch 2023 a 2024 zostane v EÚ stabilná na tejto úrovni a mierne klesne na 5,9 % v roku 2025.



Reálne mzdy by sa mali od budúceho roka dostať do kladných hodnôt v dôsledku pokračujúceho rastu nominálnych miezd a klesajúcej inflácie.



Postupné zrušenie dočasných opatrení súvisiacich s pandémiou, zníženie dotácií na súkromné investície a nižší čistý vplyv opatrení súvisiacich s energetikou na rozpočet zrejme vykompenzujú tlak na fiškálne saldo v dôsledku menej priaznivého hospodárskeho prostredia a vyšších úrokových výdavkov. Komisia predpokladá, že deficit verejných financií EÚ v roku 2023 klesne na 3,2 % HDP a že pokračujúce obmedzovanie diskrečnej fiškálnej podpory zníži verejný deficit EÚ na 2,8 % HDP v roku 2024 a na 2,7 % v roku 2025.



Predpokladá sa, že pomer dlhu EÚ k HDP bude v roku 2023 naďalej klesať na 83 %. V rokoch 2024 a 2025 sa predpokladá, že pomer dlhu k HDP sa stabilizuje nad úrovňou z roku 2019, ktorá predstavuje približne 79 %.