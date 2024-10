Jesenné sviatky plánujú Slováci stráviť v zahraničí

Bratislava 28. októbra (TASR) - Nadchádzajúce jesenné sviatky plánujú Slováci stráviť v európskych metropolách. Najväčší záujem je o Taliansko, Španielsko a Veľkú Britániu. Väčšina dovolenkárov (51 %) plánuje stráviť na mieste tri dni, 33 % plánuje odcestovať na štyri až šesť dní. Vyplýva to z analýzy dát online predajcu leteniek Kiwi.com.



Najobľúbenejšou destináciou v termíne od 30. októbra do 3. novembra 2024 je podľa dát online predajcu leteniek Taliansko, najmä mestá Rím a Miláno. Dovolenkári plánujú dušičkové sviatky stráviť aj v Londýne, smerujú tiež do tureckého Istanbulu či španielskej Barcelony. Priemerná cena letenky sa pohybuje na úrovni 157 eur a hoci ceny leteniek ostali rovnaké, počet rezervácii sa v sviatočnom týždni v porovnaní s predošlým týždňom zvýšil o 18,9 %.



Počet rezervovaných letov do Talianska sa počas tohtoročných jesenných sviatkov v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 14 %. Lákadlom na voľné dni je aj Londýn, kde sa v medziročnom porovnaní počet rezervácií leteniek zvýšil o 27 %.



"Cez halloweensky city break môžu cestovatelia objavovať strašidelné zámky, temné festivaly či tradičné slávnosti v cudzine za naozaj skvelé ceny. Naša spoločnosť nezaznamenala zvýšenie cien leteniek na tento termín oproti týždňu predtým. Navyše, si v južnejšie položených mestách môžu užiť slnečné dni a teplejšie počasie ako doma na Slovensku, pričom mimo sezóny nebudú destinácie preplnené turistami," uviedla manažérka pre mediálne vzťahy v strednej a východnej Európe spoločnosti Kiwi.com Daniela Chovancová.