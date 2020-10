Jesenné veľtrhy Incheby sa pre vyhlásenie núdzového stavu prekladajú

Bratislava 2. októbra (TASR) - Veľtrhy a výstavy, ktoré sa mali v najbližšom období konať v bratislavskej Inchebe, sa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a ďalšími opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu presúvajú na rok 2021. Informovala o tom hovorkyňa Incheby Martina Macková.



S účinnosťou od 1. októbra na Slovensku platí zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora presiahne tento počet, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.



Incheba v súčasnosti podľa Mackovej intenzívne vyhodnocuje všetky možnosti na stanovenie náhradných termínov podujatí, o ktorých bude informovať hneď, ako to bude možné.



"Verím, že naši vystavovatelia, ale aj návštevníci informáciu o posune veľtrhov a výstav prijmú s pochopením. V maximálnej miere sme sa snažili o to, aby sa naplánované veľtrhy a výstavy mohli uskutočniť. Zároveň však musíme rešpektovať všetky opatrenia kompetentných autorít a riadiť sa nimi," uviedol Alexander Rozin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Incheba.



Macková poznamenala, že Incheba opakovane a dlhodobo poukazuje na to, že veľtrhy a výstavy majú svojím charakterom ďaleko od hromadných podujatí zábavného charakteru ako koncerty, vinobrania a festivaly. Naopak, logistikou a režimom sa podobajú na nákupné centrá, kde neexistuje kontrola počtu návštevníkov a ich množstvo v interiéri doteraz tiež nikto nelimitoval.



Veľtrhy sú podľa Mackovej slov vysoko odborné a obchodné podujatia, ktoré umožňujú do maximálnej miery dodržať všetky hygienické opatrenia vrátane rozstupov medzi návštevníkmi. "V krajinách, ako Česko, Maďarsko a Poľsko už veľtrhy dostali výnimku a môžu sa realizovať. Privítali by sme, keby k rovnakému kroku prišlo aj na Slovensku, na základe čoho by sme mohli pokračovať v príprave podujatí," dodal Rozin.



Macková dodala, že informácia o posune termínu sa týka veľtrhov Interbeauty, Esoterika, Biostyl, Moddom a Bratislavské zberateľské dni. Minulý týždeň už Incheba na základe stretnutia s ministrom obrany SR informovala o presune veľtrhu IDEB, a to na marec 2021.